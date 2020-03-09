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9 березня • оновлено в 16:26
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Роналду привітався з невидимими фанатами перед матчем з "Інтером"

2.5т
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Португальський нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду привітався з невидимими фанатами перед матчем проти "Інтера", який пройшов при порожніх трибунах через коронавірус.

П'ятиразовий володар Золотого м'яча з гумором поставився до того, що вхід на перенесений поєдинок 26-го туру італійської Серії А був закритий для уболівальників в рамках боротьби з епідемією. Виходячи з клубного автобуса, португалець дав п'ять уявним фанатам, які в нормальній ситуації зустрічали б команду перед входом на стадіон.

Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду

Відзначимо, що матч закінчився домашньою перемогою "Ювентуса" з рахунком 2:0, що дозволило туринцям повернути собі перше місце в турнірній таблиці, обійшовши римський "Лаціо" на одне очко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Франції прийняли радикальне рішення по матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "ПСЖ" і дортмундською "Боруссією".

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Тема
Чемпіонат Італії
Особа
Кріштіану Роналду
Місце
Італія Турин
Теги
ФК Інтер ФК Ювентус
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