Португальський нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду привітався з невидимими фанатами перед матчем проти "Інтера", який пройшов при порожніх трибунах через коронавірус.

П'ятиразовий володар Золотого м'яча з гумором поставився до того, що вхід на перенесений поєдинок 26-го туру італійської Серії А був закритий для уболівальників в рамках боротьби з епідемією. Виходячи з клубного автобуса, португалець дав п'ять уявним фанатам, які в нормальній ситуації зустрічали б команду перед входом на стадіон.

Кріштіану Роналду

Відзначимо, що матч закінчився домашньою перемогою "Ювентуса" з рахунком 2:0, що дозволило туринцям повернути собі перше місце в турнірній таблиці, обійшовши римський "Лаціо" на одне очко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Франції прийняли радикальне рішення по матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "ПСЖ" і дортмундською "Боруссією".

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