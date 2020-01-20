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20 січня • оновлено в 17:20
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Роналду поцілував партнера, святкуючи гол: курйозний момент потрапив на відео

1.3т
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У матчі італійської Серії А між "Ювентусом" і "Пармою" стався кумедний епізод, коли Кріштіану Роналду випадково поцілував Пауло Дібалу під час святкування гола.

Португалець вивів команду вперед на 58-й хвилині поєдинку, скориставшись відмінною передачею аргентинського партнера по команді, і встановив остаточний рахунок на табло – 2:1. Роналду та Дібала побігли святкувати взяття воріт до кутового прапорця і потрапили у незручну ситуацію, коли різко повернулися один до одного, і між ними стався несподіваний поцілунок.

Пауло Диба і Кріштіану Роналду

Пауло Диба і Кріштіану Роналду

Дубль португальця допоміг "Ювентусу" збільшити відрив від "Інтера", який займає друге місце в таблиці, до чотирьох очок.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Кріштіану Роналду дотримується суворої дієти, щоб завжди залишатися в найкращих фізичних кондиціях.

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Тема
Чемпіонат Італії
Особи
Пауло Дибала Кріштіану Роналду
Місце
Італія Турин
Теги
ФК Ювентус ФК Парма
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