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Роналду потрапив у гучний скандал в Лізі чемпіонів

3.1тЧитати матеріал російською

Лідер туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду може понести серйозне покарання за емоційне святкування голу в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів із "Атлетіко".

Італійська команда зробила вражаючий камбек. Програвши в першій зустрічі 0:2, на своєму полі "стара сеньйора" розгромила опонента завдяки хет-трику Роналду і пробилася до чвертьфіналу турніру, пише La Repubblica.

Водночас вирішальний третій м'яч Кріштіану відсвяткував неймовірно емоційно, повторивши рухи наставника "Атлетіко" Дієго Сімеоне.

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Роналду потрапив у гучний скандал в Лізі чемпіонів

Португальський футболіст продемонстрував жест на адресу фанатів "матрацників", що не показали під час прямої трансляції.

Тепер Роналду ризикує отримати дискваліфікацію на чвертьфінальні матчі Ліги чемпіонів, жеребкування яких відбудеться 15 березня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кріштіану Роналду оголосив остаточне рішення щодо виступів за збірну Португалії.

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Тема
Ліга чемпіонів
Особа
Кріштіану Роналду
Місце
ІталіяТурин
Тег
ФК Ювентус
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Moriarty Carla
Moriarty Carla
Google наразі платить $ 17,000 до $ 22,000 на місяць вдома. Я приєднався до цієї роботи 2 місяці tому і заробив $ 20,544 в перші місяці роботи. Можу сказати, що моє життя повністю покращилося! його можна перевірити ====>>> w­w­w­.­W­e­b­J­o­b­9­9­.­C­o­m
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Moriarty Carla
Moriarty Carla
Google наразі платить $ 17,000 до $ 22,000 на місяць вдома. Я приєднався до цієї роботи 2 місяці тому і заробив $ 20,544 в перші місяці роботи. Можу сказати, що моє життя повністю покращилося! його можна перевірити ====>>> W­e­b­J­o­b­9­9­.­C­o­m
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0
0
Moriarty Carla
Moriarty Carla
Google наразі платить $ 17,000 до $ 22,000 на місяць вдома. Я приєднався до цієї роботи 2 Mісяці тому і заробив $ 20,544 в перші місяці роботи. Можу сказати, що моє життя повністю покращилося! його можна перевірити ====>>> w­w­w­.­W­e­b­J­o­b­9­9­.­C­o­m
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