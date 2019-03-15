Роналду потрапив у гучний скандал в Лізі чемпіонів

Лідер туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду може понести серйозне покарання за емоційне святкування голу в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів із "Атлетіко".

Італійська команда зробила вражаючий камбек. Програвши в першій зустрічі 0:2, на своєму полі "стара сеньйора" розгромила опонента завдяки хет-трику Роналду і пробилася до чвертьфіналу турніру, пише La Repubblica.

Водночас вирішальний третій м'яч Кріштіану відсвяткував неймовірно емоційно, повторивши рухи наставника "Атлетіко" Дієго Сімеоне.

Португальський футболіст продемонстрував жест на адресу фанатів "матрацників", що не показали під час прямої трансляції.

Тепер Роналду ризикує отримати дискваліфікацію на чвертьфінальні матчі Ліги чемпіонів, жеребкування яких відбудеться 15 березня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кріштіану Роналду оголосив остаточне рішення щодо виступів за збірну Португалії.

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