Роналду похвалився обновкою за 2 млн євро: фотофакт

Форвард туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду з'явився на прес-конференції перед матчем Ліги чемпіонів проти "Манчестер Юнайтед" у рідкісному годиннику Franck Muller. Вартість аксесуара зоряного португальця складає 1,2 мільйона фунтів стерлінгів (2 мільйони євро).

Годинники Роналду були прикрашені 425 білими червоними діамантами. Це годинник марки Jacob&Co Caviar Tourbillon, партнером якої Кріштіану є з 2013-го року, повідомляє Daily Mail.

Кріштіану Роналду

Нагадаємо, що матч "Манчестер Юнайтед" - "Ювентус" відбудеться 23 жовтня о 22:00. Для Роналду це буде особливий матч, оскільки в складі "червоних дияволів" португальський форвард став зіркою світового футболу.

У першому матчі групового раунду Ліги чемпіонів за туринський клуб Роналду був видалений.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у матчі "Ювентуса" проти "Дженоа" Роналду встановив мегарекорд.