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Роналду погодився на супертрансфер

12.8т Читати матеріал російською

Мегазірка туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду дав добро на перехід у команду бразильського нападника Неймара.

За інформацією італійських журналістів, португалець впевнений у відмінній взаємодії з Неймаром на футбольному полі, крім того, завдяки спільній участі в рекламних акціях, у гравців склалися дружні стосунки.

Роналду і Неймар

Роналду і Неймар

На думку Роналду, прихід у "Ювентус" форварда збірної Бразилії, допоможе італійському клубу поборотися за місце у фіналі Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що Неймар перейшов у "ПСЖ" із "Барселони" в 2017 році за рекордні для світового футболу 222 мільйони євро. У сезоні-2018/19 форвард забив 23 голи і зробив 13 результативних передач у 28 матчах за паризький клуб.

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Контракт нападника закінчується влітку 2022 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бразильський нападаючий французького футбольного клубу "ПСЖ" Неймар був привселюдно принижений спортивним директором Леонардо.

Функціонер вилаяв бразильця у присутності інших гравців команди через несвоєчасну явку на передсезонку, повідомляє Diario Sport.

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Тема
Чемпіонат Італії
Особи
Кріштіану Роналду Неймар
Тег
ФК Ювентус
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Nelson Connie
Nelson Connie
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