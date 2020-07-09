Роналду подражнив Ібрагімовича перед виконанням пенальті. Златан відповів

Лідер туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду потролив легендарного шведського футболіста Златана Ібрагімовича, який виступає за "Мілан".

Як повідомляє sports.ru, у матчі Серії А португалець встав прямо позаду шведа і вигукнув своєму голкіперу Войцеху Шченсни фразу: "Ти його знаєш, ти відіб'єш [удар]". Очевидно, що ця фраза призначалися не поляку, але Златан свій 11-метровий реалізував без особливих проблем.

Після забитого м'яча Ібрагімовича відразу ж обернувся, знайшов очима Кріша і дуже єхидно посміхнувся – португалець посміхнувся у відповідь і не поспішаючи побіг до центру поля.

Ібрагімович тролить Роналду sports.ru

А наостанок, в самій кінцівці зустрічі, коли рефері відмінив гол Кріштіану з офсайду, Златан добив португальця жестом "бла-бла-бла".

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Мілан" неймовірним чином відігрався в домашньому матчі 31-го туру італійської Серії А проти "Ювентуса", забивши три голи за п'ять хвилин.