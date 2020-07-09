Роналду подражнив Ібрагімовича перед виконанням пенальті. Златан відповів
Кріштіану Роналду подражнив Златана Ібрагімовича.
Лідер туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду потролив легендарного шведського футболіста Златана Ібрагімовича, який виступає за "Мілан".
Як повідомляє sports.ru, у матчі Серії А португалець встав прямо позаду шведа і вигукнув своєму голкіперу Войцеху Шченсни фразу: "Ти його знаєш, ти відіб'єш [удар]". Очевидно, що ця фраза призначалися не поляку, але Златан свій 11-метровий реалізував без особливих проблем.
Після забитого м'яча Ібрагімовича відразу ж обернувся, знайшов очима Кріша і дуже єхидно посміхнувся – португалець посміхнувся у відповідь і не поспішаючи побіг до центру поля.
Ібрагімович тролить Роналду sports.ru
А наостанок, в самій кінцівці зустрічі, коли рефері відмінив гол Кріштіану з офсайду, Златан добив португальця жестом "бла-бла-бла".
Як повідомляв OBOZREVATEL, "Мілан" неймовірним чином відігрався в домашньому матчі 31-го туру італійської Серії А проти "Ювентуса", забивши три голи за п'ять хвилин.