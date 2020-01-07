Роналду побив неймовірний рекорд Мессі

Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду перевершив досягнення гравця "Барселони" Ліонеля Мессі за кількістю хет-триків у європейських топ-5 чемпіонатах.

Як повідомляє sports.ru, в матчі 18-го туру італійської Серії А проти "Кальярі" португалець відзначився трьома забитими голами та допоміг своїй команді здобути перемогу з рахунком 4:0. Туринський клуб ділить перше місце з міланським "Інтером", маючи у своєму активі 45 очок.

Ліонель Мессі і Кріштіану Роналду Чемпіонат

Цей хет-трик став для Роналду 36-м у клубній кар'єрі. 34 з них були забиті за мадридський "Реал" у Ла Лізі, ще по одному за "Манчестер Юнайтед" в Англії й "Ювентус" в Італії. На рахунку Мессі 35 хет-триків за "Барселону" в чемпіонаті Іспанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кріштіану Роналду обігнав легендарного британця Девіда Бекхема в незвичайному рейтингу.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!