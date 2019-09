Роналду побив історичний рекорд, покаравши за тролінг на свою адресу

Форвард "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду побив черговий снайперський рекорд.

Ставши автором чотирьох м'ячів у матчі кваліфікації Євро-2020 проти збірної Литви, Кріштіану завоював статус найкращого бомбардира в історії відбіркових раундів чемпіонатів Європи. Він досяг позначки 25 голів у кваліфікаціях Євро і побив рекорд ірландця Роббі Кіна, у якого 23 забиті м'ячі.

Варто зазначити, що легендарний бомбардир ірландців Кін поплатився за свій тролінг в Instagram. Буквально напередодні чергового матчу збірної Португалії він опублікував у соцмережі картинку з написом: "Думаю, у тебе і так багато рекордів, Кріштіану. Залиш мені хоча б цей".

Однак 34-річна суперзірка "Ювентуса" не пощадив тепер уже колишнього рекордсмена, безжально порвавши оборону збірної Литви. Як пише The Sun, Кіну нічого не залишалося, як у себе в Instagram визнати поразку в бомбардирській суперечці:

Завдяки своєму "покеру" у Вільнюсі Роналду довів кількість голів за збірну Португалії до 93-х. Йому залишилося ще 16 м'ячів, щоб зрівнятися зі світовим рекордом нападника збірної Ірану Алі Даеї (109 голів за національну команду).

Poker Face! 🔥🔥🔥🔥



New record: @Cristiano has now scored 25 goals in European qualifiers! 👏 pic.twitter.com/kqBOn9Qm9d