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18 лютого • оновлено в 16:44
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Роналду платить своїй дівчині величезну "зарплату": названа сума

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Дівчина нападника "Ювентуса" Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес отримує від футболіста щомісячну "зарплату" в розмірі 50-100 тисяч євро.

Як повідомляє агентство Pasionfutbol з посиланням на розслідування інформагентства Telecinco, ці гроші модель отримує, щоб не думати про фінансові питання і спокійно займатися кар'єрою та дітьми.

Джорджина Родрігес і Кріштіану Роналду

Джорджина Родрігес і Кріштіану Роналду

Goal.com

Джорджина, яка є популярною особистістю в Instagram, отримує також 8 тисяч євро за розміщення реклами брендів у себе в профілі. Крім того, одне інтерв'ю з моделлю коштує 100 тисяч євро.

Варто відзначити, що дівчина пройшла шлях від продавщиці в мадридському магазині до моделі, яка приміряє на себе одяг всесвітньо відомих Louis Vuitton і Gucci. Вперше про роман Кріштіану та Джорджини стало відомо у 2016 році.

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Особи
Джорджина Родрiгес Кріштіану Роналду
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