Роналду підставив "Ювентус"

Туринський "Ювентус" влітку 2019 року не візьме участь у Міжнародному Кубку чемпіонів, який щорічно проводиться у США. Причиною пропуску змагань став скандал зі зґвалтуванням Кетрін Майорги зоряним гравцем "старої сеньйори" Кріштіану Роналду.
Організатори турніру в нинішньому році ухвалили рішення не запрошувати "Ювентус". Так, у літнє міжсезоння футболісти туринського клубу будуть готуватися в Азії. Представник "Ювентуса" заявив, що його команда, яка протягом останніх років готувалася до сезону у США, вибере інше місце дислокації. І хоча Міжнародний Кубок чемпіонів є за своєю суттю товариським турніром, "Ювентус" не бажає йти туди без своєї головної зірки, повідомляє New York Times.
Кріштіану Роналду
Juventus FC
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду звинувачується в згвалтуванні в 2009 році американки Кетрін Майорги.
За словами потерпілої, все трапилося після вечірки, вона подала заяву до суду, де вказала, що інцидент відбувся в готельному номері.
Дівчина заявила, що секс був не природним способом, розповівши всі інтимні подробиці події.
Спортсмен найняв приватного детектива, щоб отримати компрометуючу інформацію, яка дозволить викрити Майоргу.
Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Роналду через цей інцидент вигнали зі збірної Португалії.
Нападник туринського "Ювентуса" заявив, що досі переживає через звинувачення в згвалтуванні, але його совість чиста і він вірить у справедливість.
Британська модель Жасмін Леннард, яка зустрічалася з Кріштіану, коли той виступав за "Манчестер Юнайтед", назвала португальця "психом" і пригрозила розкрити його "справжню натуру".
Поліція Лас-Вегаса видала ордер на отримання зразків ДНК зіркового футболіста.
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