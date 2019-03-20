Роналду підставив "Ювентус"

Туринський "Ювентус" влітку 2019 року не візьме участь у Міжнародному Кубку чемпіонів, який щорічно проводиться у США. Причиною пропуску змагань став скандал зі зґвалтуванням Кетрін Майорги зоряним гравцем "старої сеньйори" Кріштіану Роналду.

Організатори турніру в нинішньому році ухвалили рішення не запрошувати "Ювентус". Так, у літнє міжсезоння футболісти туринського клубу будуть готуватися в Азії. Представник "Ювентуса" заявив, що його команда, яка протягом останніх років готувалася до сезону у США, вибере інше місце дислокації. І хоча Міжнародний Кубок чемпіонів є за своєю суттю товариським турніром, "Ювентус" не бажає йти туди без своєї головної зірки, повідомляє New York Times.

Кріштіану Роналду Juventus FC

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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