Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду віддасть всі свої готелі в Португалії для боротьби з коронавірусом.

Готелі, які належать форварду, будуть перероблені в лікарні, а користуватися ними можна буде безкоштовно, інформує Marca. Роналду буде самостійно виплачувати зарплату лікарям і працівникам, які будуть працювати з цих лікарнях.

Готель Кріштіану Роналду Tripadvisor

Готель Кріштіану Роналду Tripadvisor

Готель Кріштіану Роналду Tripadvisor

Готель Кріштіану Роналду Tripadvisor

Готель Кріштіану Роналду Tripadvisor

Готель Кріштіану Роналду Tripadvisor

"Світ переживає важкий період, і від усіх нас зараз потрібна гранична обережність і уважність. Сьогодні я звертаюся до вас не як футболіст, а як батько, син, чоловік, стурбований останнім розвитком подій, що охопили весь світ. Захист людського життя повинна бути понад усе решти. Я подумки з усіма, хто втратив близьких людей, і я хочу морально підтримати тих, хто бореться з вірусом, як мій партнер по команді Даніеле Рруганi, а також всіх медичних працівників, які ризикують своїми життями, рятуючи інших", – написав Кріштіану.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 березня Роналду повідомив клубу, що відмовляється повертатися в Італію з Португалії, де він відвідував матір, яка перенесла інсульт.

Одноклубник Кріштіану по "Ювентусу" Даніеле Руганi виявився інфікований коронавірусом COVID-19.

Нагадаємо, всі спортивні заходи в Італії були припинені до 3 квітня через спалах коронавiрусу.

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