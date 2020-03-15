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15 березня • оновлено в 11:19
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Роналду переробить всі свої готелі під лікарні через коронавiрус

2.6т
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Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду віддасть всі свої готелі в Португалії для боротьби з коронавірусом.

Готелі, які належать форварду, будуть перероблені в лікарні, а користуватися ними можна буде безкоштовно, інформує Marca. Роналду буде самостійно виплачувати зарплату лікарям і працівникам, які будуть працювати з цих лікарнях.

Готель Кріштіану Роналду

Готель Кріштіану Роналду

Tripadvisor

Готель Кріштіану Роналду

Готель Кріштіану Роналду

Tripadvisor

Готель Кріштіану Роналду

Готель Кріштіану Роналду

Tripadvisor

Готель Кріштіану Роналду

Готель Кріштіану Роналду

Tripadvisor

Готель Кріштіану Роналду

Готель Кріштіану Роналду

Tripadvisor

Готель Кріштіану Роналду

Готель Кріштіану Роналду

Tripadvisor

"Світ переживає важкий період, і від усіх нас зараз потрібна гранична обережність і уважність. Сьогодні я звертаюся до вас не як футболіст, а як батько, син, чоловік, стурбований останнім розвитком подій, що охопили весь світ. Захист людського життя повинна бути понад усе решти. Я подумки з усіма, хто втратив близьких людей, і я хочу морально підтримати тих, хто бореться з вірусом, як мій партнер по команді Даніеле Рруганi, а також всіх медичних працівників, які ризикують своїми життями, рятуючи інших", – написав Кріштіану.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 березня Роналду повідомив клубу, що відмовляється повертатися в Італію з Португалії, де він відвідував матір, яка перенесла інсульт.

Одноклубник Кріштіану по "Ювентусу" Даніеле Руганi виявився інфікований коронавірусом COVID-19.

Нагадаємо, всі спортивні заходи в Італії були припинені до 3 квітня через спалах коронавiрусу.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавірус
Особа
Кріштіану Роналду
Тег
ФК Ювентус
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