Роналду обігнав Бекхема в незвичайному рейтингу

Нападник "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду зайняв перше місце в світі серед футболістів за рівнем заробітку в Instagram в 2019 році.

Португалець заробив 47,8 мільйонів доларів за 49 рекламних постів, повідомляє Sportbible. На другому місці в топ-5 значиться капітан "Барселони" Ліонель Мессі. Замикає першу трійку недіючий спортсмен – експівзахисник збірної Англії Девід Бекхем.

Топ-5 футболістів за рівнем доходу в Instagram в 2019 році:

1. Кріштіану Роналду – 47,8 мільйонів. доларів (49 рекламних оголошень)

2. Ліонель Мессі – 23,3 мільйона доларів (36 рекламних оголошень)

3. Девід Бекхем – 10,7 мільйонів доларів (30 рекламних оголошень)

4. Неймар – 7,2 мільйона доларів (10 рекламних оголошень)

5. Златан Ібрагімович – 4 мільйони доларів (20 рекламних постів)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "Ювентусі" Кріштіану Роналду розлютився і влаштував бойкот.

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