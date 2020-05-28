Роналду може покинути "Ювентус"

Португальський нападник туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду може покинути клуб після закінчення сезону, повідомляє авторитетний журналіст П'єтро Бальцано в Twitter.

Кріштіану Роналду

"Поки це можна віднести до розділу чуток, але дана інформація надходить мені з різних джерел і тому змушує приділити їй увагу. Після закінчення сезону шляху Роналду і "Ювентуса" можуть розійтися. Це те, що мені повідомили", – написав Бальцано.

У нинішньому сезоні Роналду забив 21 м'яч і віддав 3 гольові паси в 22 матчах італійської Серії А. В інших турнірах (Ліга чемпіонів, Кубок Італії, Суперкубок Італії).

35-річний футболіст записав до свого активу 4 голи і 1 результативну передачу в 10 зустрічах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку квітня Роналду, викликав обурення, після того, як порушив умови карантину.