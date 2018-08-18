Роналду може не врятувати: прев'ю Серії А

Новий виток "Мілана", Карло Анчелотті в "Наполі", амбітні "Інтер" і "Рома, а головне - Кріштіану Роналду! Серія А зробила невеликий переворот в інтересі вболівальників, останніми роками явно відстаючи від топ-чемпіонатів, і знову готова кинути виклик найкращим чемпіонатам Європи.

Чим саме буде брати Італія і на що (і на кого) в першу чергу дивитися в новому сезоні - в нашому прев'ю Серії А.

Хто де і що до чого?

На старт: 18 серпня

Перший матч: "К'єво" - "Ювентус"

Команд: 20

Новачки: "Емполі", "Парма", "Фрозіноне"

Фаворити: "Ювентус", "Інтер", "Наполі"

Чемпіонат в Італії стартує вже в цей уїк-енд, і відкриє черговий "марафон" чинний чемпіон "Ювентус" у зустрічі з "К'єво". Однак центральним матчем туру стане зустріч "Лаціо" та "Наполі" в Римі - одних з найяскравіших команд минулого сезону.

Втім, поки увага уболівальників прикута явно не до ігрової складової, спортивні результати на початку мало кого зачіпають. Італійські тіфозі вже з нетерпінням чекають офіційного дебюту в Італії Кріштіану Роналду - головної перлини Серії А. Також цікаво буде подивитися на частково новий "Мілан", зміцнілий "Інтер" та "Наполі" з "Ромою", які в минулому сезоні по-своєму блиснули.

Пережили "ренесанс"?

В деякій мірі - так, в Серії А настала (або ще настає) епоха відродження. За останнє десятиліття італійський футбол сильно здав в порівнянні з іншими чемпіонатами та втратив свої позиції в Європі. І нинішнє літо стало знаковим в плані повернення статусу - Серія А знову повинна бути (і вже багато в чому є) сильною, привабливою і конкурентною на європейських просторах.

Італійці показали, що вони вміють заробляти і залучати інвестиції в футбол не гірше за інших - все більше клубів збирають у себе футболістів світового рівня і здійснюють великі трансфери. Якщо ще 5 років тому багато хто вважав би Німеччину, Іспанію і навіть Францію краще за перехід до Італії, то зараз футболісти з іменами їдуть і залишаються на Апеннінах. Вершина цього досягнення - перехід Кріштіану в "Ювентус".

Цим самим добра половина команд підтяглася за останні роки і змусила задуматися "Ювентус", якому до цього 2-3 роки було відверто нудно. Туринці - беззаперечні фаворити і зараз, але тепер у них за спиною "Наполі" і "Рома", а також нарощують міць "Інтер" та "Мілан". І це не просто локальні італійські бійки - це вже будуть топ-матчі команд з набором класних гравців.

Що тут робить Кріштіану Роналду?

Дні Кріштіану в "Реалі" закінчились, і "Ювентус" першим вирішив діяти. Хоч Роналду вже і на фініш кар'єри, але все ще один з кращих футболістів світу, здатний ще кілька сезонів тягнути команду. "Ювентус" же порахував, що пора зрівнятися (а в чомусь і перевершити) з топ-клубами Європи, тому не пошкодував викласти за трансфер і зарплату Кріштіану 130 млн. євро (зараз космічні для Італії гроші).

Кріштіану Роналду (праворуч) і Пауло Дібала

З таким алмазом клуб відразу отримує ряд привілеїв, в тому числі й фінансових ("Ювентус" вже почав окупати трансфер нової зірки за допомогою спонсорських контрактів, атрибутики тощо). Але головне, потрібно пам'ятати, що "Стара синьйора" купила "португальська діамант" в першу чергу не для Італії - вболівальники "Юве" просять Кріштіану нарешті виграти їм Лігу чемпіонів. Тому не варто дивуватися, якщо Роналду за сезон пропустить добру третину матчів Серії А, щоб відновлюватися та мати сили на ЛЧ.

Хто крім Кріштіану?

Зовні в Італію влітку приїхало досить мало зірок (хоча "Інтер" вже був готовий забрати з "Реала" Луку Модріча). Але є за чим поспостерігати у внутрішніх переходах.

Традиційно не обійшлося без угоди "китів" - "Мілан" і "Ювентус" провернули глобальний обмін. В Турин повернувся Лео Бонуччі, а в зворотному напрямку вирушили захисник Матіо Кальдара і форвард Гонсало Ігуаїн (правда, тільки в оренду). Аргентинський форвард уже вичерпав себе в "Ювентусі" і напевно зрозумів, що в новій лінії атаки з Кріштіану йому немає місця. Так що тепер у Гонсало новий виклик та нові надії "Россонері" - Ігуаїн повинен бути тим же бомбардиром, що і раніше в "Юве" та "Наполі". "Мілан" збирається серйозно повернутися в боротьбу за трійку, і Ігуаїн має стати головним ударником команди.

Гонсало Ігуаїн вже зіграв за "Мілан" чимало товариських матчів

Також особливу увагу заслуговує і перехід Раджі Наїнгголана в "Інтер". Дуже харизматичний і одіозний футболіст вичерпав себе в "Ромі", не особливо спрацювавшись з Еусебіо Ді Франческо. А в "Інтері" таких, як Наінгголан, люблять і збирають. І тепер у Раджі є всі козирі, щоб стати системоутворюючим гравцем "Інтера".

Чи зможе хтось скинути "Ювентус" з трону?

Дуже навряд чи, але попсувати нерви та тримати інтригу до останнього - це запросто. У минулому сезоні конкурентом туринців довгий час був "Наполі", але взимку здувся. Тепер же виклик "Юве", як в старі-добрі часи, мають намір кинути два міланських гранди - "Інтер" і "Мілан".

"Інтерісти" в даному випадку виглядають краще "міланістів", так як в минулому сезоні були більш стабільною командою та більш спокійно готувалися до сезону. У минулому чемпіонаті "Інтер" посів четверте місце, що явно не влаштовує "Нерадзурі". І в "Інтері" зробили висновки - продовжили Спалетті, не втратили важливих гравців основи, а крім Наінгголана запросили до себе хорвата Врсалько, досвідченого ганця Асамоа (кілька сезонів відіграв в "Ювентусі") і сенегальця Бальде, який раніше грав в "Монако" та "Лаціо". Разом з Хандановичем, Перішичем та Ікарді новачки повинні створити не просто бойову команду, а реального претендента на 1-2 місце.

Раджа Наінгголан в "Інтері"

В "червоно-чорної" частини "Мілана" все йде трохи інакше. У першій частині 2018 го стало остаточно зрозуміло, що китайський проект клубу провалився, і "Мілан" чекає нова історія. Хоча в підсумку не така вже історія й нова - в керівництво прийшли по-різному пов'язані з Сільвіо Берлусконі люди, тренером став екс-фуболіст Леонардо, а в структуру клубу на різні посади прийшли працювати Паоло Мальдіні та Кака.

Зараз "Мілан" - знову новий проект, тепер під покровом американських інвесторів, але з більш традиційною та приземленою стратегією. Маючи нове "дихання", "міланісти" серйозно затарились (воротар Рейна, захисник Кальдара, хавбек Бакайоко, нападник Ігуаїн) і тепер будуватимуть нову команду. Але якщо Леонардо швидко створить кістяк свого "Мілана" і реалізує максимальний потенціал більшості гравців, "червоно-чорні" мінімум боротимуться за трійку та принесуть проблеми "Ювентусу".

Хто може здивувати?

Особливу увагу викликає до себе "Наполі", а вірніше - прихід в Неаполь Карло Анчелотті. Один з найсильніших італійських тренерів сьогодення, який вміє будувати потужні команди та домагатися з ними результату.

Власне, це зараз й потрібно "Наполі" в першу чергу. Уже кілька років команда володіє відмінним (одним з кращих в Італії) набором футболістів, але не може серйозно претендувати на чемпіонство або вийти з групи Ліги чемпіонів. Так, в минулому сезоні неаполітанці посіли в Серії А друге місце - дуже непогано. Але це було не без частки розчарування, коли "Наполі" довго лідирував, а потім таки поступився "Ювентусу".

Карло Анчелотті

Тепер же всі надії на Анчелотті, який напевно скаже вагоме слово в Неаполі. "Наполі" цього літа не здійснював гучних покупок, але й зберіг важливих гравців (хіба що пішов Жоржиньо), тому Карлетто не доведеться починати з чистого аркуша. Буде цікаво подивитися, як "Наполі" знайде нові риси в грі після Саррі та чи стане його гра більш прагматичною з розрахунком на глобальний результат?

Боротьба сезону

Напевне, тут знову буде блищати міланське дербі. "Інтер" вийшов з кризи (коли випав з когорти кращих команд Італії) та зараз явно готовий зробити ривок. "Мілан" же хоче стати більш традиційним, відійшовши від впливу китайських господарів, і за допомогою нових кадрів налаштований повернути собі ім'я.

Можна впевнено припустити, що в цьому сезоні зустрічі "Мілана" та "Інтера" заграють новими фарбами і будуть не просто принциповими поєдинками, а матчами за важливі очки та позиції до самого кінця. Цілком ймовірно, що одна з міланських команд може позбавити іншу 2-го або 3-го місця.

Ну і, само собою, також боротьбою сезону буде протистояння міланських грандів з "Ювентусом". У Мілані (в кожній його футбольній частині) вже набридла гегемонія туринців, і "Мілан" з "Інтером" зроблять все, щоб "Ювентус" в цьому сезоні не став чемпіоном.