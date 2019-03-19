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"Роналду? І що?" Футболіст збірної України зробив несподівану заяву

1.7тЧитати матеріал російською

Воротар національної команди України Андрій Лунін заявив, що його команда впорається з Кріштіану Роналду в першому матчі кваліфікації чемпіонату Європи-2020.

На думку українського голкіпера, у них є яскравий приклад – матч 1/8 фіналу "Атлетико" проти "Ювентуса" в Іспанії, де мадридський клуб не дав шансів зірці туринців забити м'яч.

"Роналду? І що? Його можна зупинити командними діями. "Атлетико" ж його зупинив у першому матчі. Тренерський штаб нам розповість, як його утримати", - цитує Луніна FootballHub.

Андрій Лунін

Андрій Лунін

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Також воротар "Реала", який на правах оренди виступає за "Леганес", оцінив шанси збірної України у відбірковій групі.

"Португалія – лідер нашої групи, але і з ними, і з усіма іншими можна і потрібно грати в свою гру. Ми кожен матч будемо грати на перемогу, а результат побачимо вже в кінці", - розповів про настрій у команді Лунін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України поповнилася нападаючим напередодні поєдинку кваліфікації Євро-2020 проти Португалії та Люксембургу. Бразилець донецького "Шахтаря" Жуніор Мораес прийняв українське громадянство. У коментарях до одного з постів на Facebook український форвард Роман Зозуля висловився про цю ситуацію.

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Тема
Євро-2020
Особи
Андрiй ЛунiнКріштіану Роналду
Теги
збірна України з футболуФК ЮвентусАтлетіко Мадрид
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