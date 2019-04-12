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Роман Зозуля подає в суд на іспанського політика

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В Іспанії розгорається скандал з приводу звинувачень іспанського політика Пабло Іглесіаса на адресу українського футболіста клубу "Альбасете" Романа Зозулі в неонацизмі та расизмі.

Як повідомив агент форварда Володимир Кузьменко, український футболіст Роман Зозуля має намір подати в суд на генерального секретаря іспанської партії Podemos Пабло Іглесіаса.

Роман Зозуля

Роман Зозуля

Крім цього, асоціація іспанських футболістів (AFE) стала на сторону нашого гравця і виступила із заявою щодо висловлювань політика.

"1. AFE хоче повністю підтримати гравця "Альбасет" Романа Зозулю.

2. Ми хочемо найрішучішим способом засудити деякі прояви, які ми вважаємо невдалими в правовій державі, в якій ми перебуваємо.

3. Наша асоціація в розпорядженні Романа Зозулі. Ми готові захищати його права, щоб ви могли вільно здійснювати свою професійну діяльність, не відволікаючись від занять футболом", — йдеться в заяві AFE.

Роман Зозуля подає в суд на іспанського політика

Нагадаємо, що в "Альбасете", за який виступає Роман Зозуля, одразу виступили з заявою, в якій засудили слова Іглесіаса.

"Рада директорів і вся родина, яка входить до складу "Альбасете", хоче висловити свою одностайну підтримку Роману Зозулі. Його поведінка за ці двадцять місяців як члена Клубу була справжнім прикладом для всіх. Як у роздягальні, так і в підтримці соціальних проектів, які просуває "Фонд Альбасете Баломпіе" з метою створення більш справедливого і рівноправного суспільства за допомогою спорту", — йдеться в заяві клубу.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Зозуля перейшов у "Райо Вальєкано" в лютому 2017-го року. Місцеві ультрас закликали футболіста збірної України забиратися, назвавши його нацистом.

У результаті серйозного цькування гравця Зозуля змушений був повернутися в свій колишній клуб "Бетіс"

Влітку 2017 року на правах вільного агента Зозуля перейшов в "Альбасете", де поступово став одним із лідерів команди.

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Особа
Роман Зозуля
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