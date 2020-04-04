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4 квітня • оновлено в 22:55
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Роман Зозуля допоміг Іспанії в боротьбі з коронавірусом - фотофакт

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Український футболіст іспанського клубу "Альбасете" Роман Зозуля подарував обладнання для міської лікарні однойменного міста.

30-річний нападник купив для клініки спеціальне шарнірно-зчленоване ліжко. Подарунок був доставлений у відділення інтенсивної терапії.

Відзначимо, що на момент написання новини в Іспанії захворіло 124736 особи. Понад 11 тисяч померло. 4 квітня в цій країні був зареєстрований найменший показник смертей від коронавiрусу за останні вісім днів - 546.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавірус
Особа
Роман Зозуля
Місце
Іспанія
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
А как же ридна украйина? Ай-яй-яй...
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Спорт Футбол

Коронавірус. Найважливіше

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