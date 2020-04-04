Роман Зозуля допоміг Іспанії в боротьбі з коронавірусом - фотофакт

Український футболіст іспанського клубу "Альбасете" Роман Зозуля подарував обладнання для міської лікарні однойменного міста.

30-річний нападник купив для клініки спеціальне шарнірно-зчленоване ліжко. Подарунок був доставлений у відділення інтенсивної терапії.

Відзначимо, що на момент написання новини в Іспанії захворіло 124736 особи. Понад 11 тисяч померло. 4 квітня в цій країні був зареєстрований найменший показник смертей від коронавiрусу за останні вісім днів - 546.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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