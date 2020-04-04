Роман Зозуля допоміг Іспанії в боротьбі з коронавірусом - фотофакт

Український футболіст іспанського клубу "Альбасете" Роман Зозуля подарував обладнання для міської лікарні однойменного міста.
30-річний нападник купив для клініки спеціальне шарнірно-зчленоване ліжко. Подарунок був доставлений у відділення інтенсивної терапії.
Відзначимо, що на момент написання новини в Іспанії захворіло 124736 особи. Понад 11 тисяч померло. 4 квітня в цій країні був зареєстрований найменший показник смертей від коронавiрусу за останні вісім днів - 546.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У лютому 2017-го Зозуля перейшов в "Райо Вальєкано".
Місцеві ультрас закликали футболіста збірної України забиратися, назвавши його нацистом.
В результаті серйозної цькування Зозуля змушений був повернутися в свій колишній клуб "Бетіс".
Влітку 2017 року на правах вільного агента Зозуля перейшов в "Альбасете", де поступово став одним з лідерів команди.
15 грудня 2019 року матч між "Райо Вальєкано" і "Альбасете" був перерваний після першого тайму через агресію ультрас господарів на адресу Зозулі.
На наступний день іспанська Ла Ліга виступила з офіційною заявою щодо інциденту.
У МЗС України оперативно відреагували на скандал навколо українського форварда, закликавши офіційну владу Іспанії і керівництво місцевої футбольної федерації належним чином відреагувати на інцидент.
Увечері 16 грудня Роман виступив з потужним відповіддю на адресу фанатів-мадридців.
Пізніше Роман назвав справжню причину скандалу в Іспанії, згадавши Донбас.
Зозуля подякував співвітчизників за підтримку, заявивши що пишається своїм українським громадянством.
7 лютого "Райо Вальєкано" за цей інцидент отримав штраф в 18 тисяч євро, а також часткове закриття трибун на двох найближчих домашніх матчах.
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