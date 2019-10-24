Футболіст збірної України забив фантастичний гол і врятував команду в Лізі Європи

Український футболіст бельгійського "Гента" Роман Яремчук відзначився неймовірним ударом у поєдинку 3-го туру групового етапу Ліги Європи проти німецького "Вольсфбурга".

Нападаючий збірної України за рахунку 0:2 відквитав один гол. На 41-й хвилині він отримав пас на підступах до штрафної суперника і метрів із 18 найпотужнішим пострілом відправив м'яч чітко в нижній кут. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися цим шедевром.

А на 4-й компенсованій хвилині до другого тайму Яремчук забив другий гол і врятував для своєї команди нічию.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Роман Яремчук висміяв Росію після перемоги України над збірною Португалії в кваліфікації Євро-2020. У цій грі наш нападник забив ефектний гол.

Після цього колишній нападник збірної Росії Сергій Юран принизив Україну і футболіста збірної.

Пізніше на захист Романа став депутат Держдуми Ігор Лебедєв.

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