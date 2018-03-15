"Рома" - "Шахтар": УЄФА завів справу на італійців

Дисциплінарна комісія Європейського футбольного союзу (УЄФА) відкрила справу стосовно італійської "Роми" після матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти донецького "Шахтаря".

Вболівальники італійської команди звинувачуються у використання піротехніки, яку вони палили на трибунах, а також кидали на поле. Крім того, одним із пунктів розглядів є спеціальне затягування часу болбоямі, що подають м'ячі гравцям уздовж поля. Рішення у цій справі буде винесено 31 травня.

Нагадаємо, що "Шахтар" у меншості програв "Ромі" 0:1 і вилетів з Ліги чемпіонів. Італійці пройшли далі завдяки забитому м'ячу в Харкові (2:1).

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