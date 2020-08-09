Родченков розповів про допінг у "Зеніті"

Колишній глава Московської антидопінгової лабораторії, інформатор ВАДА Григорій Родченков повідомив нові дані про допінг у російському спорті.

За його словами, такі випадки мали місце і в російському футболі, повідомляє СЕ з посиланням на статтю Mail on Sunday.

Колишній лікар "Зеніту" Сергій Пухов, якого називали "знахарем", мав "дуже хороший практичний досвід в застосуванні допінгу". Пухов також працював був олімпійським лікарем і був улюбленим доктором тренера зі спортивної ходьби Віктора Чегіна, відомого численними допінг-скандалами. У статті зазначено, що доктор працював з "Зенітом" з 2006 по 2017 рік, а потім з невідомої причини пішов.

Згідно автобіографії Родченкова, Пухов був також близьким соратником Валерія Куліченка, якого інформатор ВАДА описує як куратора допінг-програми російської легкої атлетики.

"Сергій Пухов був пов'язаний з Куліченком, і він також був частиною цієї національної групи щодо махінацій з допінгом. І він чудово розбирається в схемах допінгу, має дуже хороший практичний досвід. Так що він хороший приклад" знахаря "в футболі", – сказав Родченков.

У матеріалі Mail on Sunday також згадується фрагмент автобіографії екс-гравця "Зеніту" Фернандо Ріксена, який помер в 2019 році. Він писав, що Пухов колов йому якусь речовину.

"Я поняття не мав, що містер Пухов колов, але це працювало! Я отримував неймовірний заряд енергії. Ніхто з нас не здав позитивний тест на допінг, тому я не думав, що це щось незаконно. Я говорив собі, що Пухов знає межу. Зрештою, він офіційний лікар олімпійської команди Росії", – відзначав Ріксен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Родченко назвав Росію під керівництвом Володимира Путіна ганьбою всього світу і заявив, що РФ повинна бути повністю усунена від Олімпіади в Токіо.