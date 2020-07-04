Напередодні вирішальних матчів в УПЛ за срібні та бронзові медалі, видання tribuna.com представило статистичні викладки по роботі Олексія Міхйліченка з київським "Динамо".

Лідером по ігровому часу в команді є Артем Шабанов, який якщо і виходив на поле, то виключно в стартовому складі. Компанію Шабанову складають Миколенко і Кендзьора.

Першим номером "Динамо" є Віктор Циганков, який з великим відривом займає перше місце по результативним діям.

Головним джокером Михайличенка є Карлос де Пена. Уругваєць найчастіше виходив на заміну і посів друге місце по результативним діям в команді.

Георгій Бущан, завдяки травмі Бойко, обійшов конкурента по зіграним хвилинах і сухим матчам.

Незважаючи на дискваліфікацію Артема Бесєдіна, жоден з нападників "Динамо" не зміг наблизитися до нього ні за голами, ні по проведеним на полі часу.

tribuna.com

tribuna.com

tribuna.com

tribuna.com

tribuna.com

tribuna.com

tribuna.com

tribuna.com

tribuna.com

tribuna.com

tribuna.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, футбольний менеджер і агент В'ячеслав Заховайло жорстко висловився про гравців київського "Динамо" напередодні гри команди з "Шахтарем", назвавши клуб "бандою розгодованих мажорів".