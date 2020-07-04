Напередодні вирішальних матчів в УПЛ за срібні та бронзові медалі, видання tribuna.com представило статистичні викладки по роботі Олексія Міхйліченка з київським "Динамо".

Лідером по ігровому часу в команді є Артем Шабанов, який якщо і виходив на поле, то виключно в стартовому складі. Компанію Шабанову складають Миколенко і Кендзьора.

Першим номером "Динамо" є Віктор Циганков, який з великим відривом займає перше місце по результативним діям.

Головним джокером Михайличенка є Карлос де Пена. Уругваєць найчастіше виходив на заміну і посів друге місце по результативним діям в команді.

Георгій Бущан, завдяки травмі Бойко, обійшов конкурента по зіграним хвилинах і сухим матчам.

Незважаючи на дискваліфікацію Артема Бесєдіна, жоден з нападників "Динамо" не зміг наблизитися до нього ні за голами, ні по проведеним на полі часу.

Роботу Михайличенко в "Динамо" показали в цифрах tribuna.com

Роботу Михайличенко в "Динамо" показали в цифрах tribuna.com

Роботу Михайличенко в "Динамо" показали в цифрах tribuna.com

Роботу Михайличенко в "Динамо" показали в цифрах tribuna.com

Роботу Михайличенко в "Динамо" показали в цифрах tribuna.com

Роботу Михайличенко в "Динамо" показали в цифрах tribuna.com

Роботу Михайличенко в "Динамо" показали в цифрах tribuna.com

Роботу Михайличенко в "Динамо" показали в цифрах tribuna.com

Роботу Михайличенко в "Динамо" показали в цифрах tribuna.com

Роботу Михайличенко в "Динамо" показали в цифрах tribuna.com

Роботу Михайличенко в "Динамо" показали в цифрах tribuna.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, футбольний менеджер і агент В'ячеслав Заховайло жорстко висловився про гравців київського "Динамо" напередодні гри команди з "Шахтарем", назвавши клуб "бандою розгодованих мажорів".