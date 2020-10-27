Роботу київського метро обмежать через матч "Шахтар" – "Інтер"

У вівторок, 27 жовтня, режим роботи київського метрополітену можуть змінити в зв'язку з проведенням на НСК "Олімпійський" матчу другого туру Ліги чемпіонів між "Шахтарем" та "Інтером".

Як повідомляється в офіційному Telegram-каналі столичного метро, перед початком поєдинку, який запланований на 19:55, вхід для пасажирів на станцію "Олімпійська" може бути обмежений (закритий). Після закінчення зустрічі може бути встановлено обмеження на вхід на станціях "Палац Спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

Це зроблено для того, щоб уникнути масового скупчення людей на платформах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на матчі між "Шахтарем" та "Інтером" трибуни НСК "Олімпійський" можуть бути заповнені на 15% від загальної місткості стадіону.