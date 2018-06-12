Роббі Вільямса "зацькували" в Англії за прогин перед Путіним на ЧС-2018

Знаменитий співак Роббі Вільямс зазнав жорсткої критики на батьківщині у Великобританії після того, як стало відомо, що він виступить в Росії на церемонії відкриття ЧС-2018.

Фінансист Вільям Браудер назвав такі дії музиканта ганебними.

"Роббі Вільямс робить ганебний вчинок, усвідомлюючи це чи ні. Я б хотів познайомити його зі вдовою і сином Сергія Магнітського, щоб він дізнався про режим, який легітимізує", - сказав Браудер в інтерв'ю The Telegraph.

Політик Стівен Дауті обурений ставленням Вільямса до подій в світі.

"У той час як російські літаки бомблять мирних жителів в Сирії, російська влада отруює людей на вулицях Великобританії, а також переслідують представників ЛГБТ - в Чечні та інших місцях - не кажучи вже про спроби скомпрометувати нашу демократію, я можу лише припустити, що Роббі у час свого виступу підніме всі ці проблеми. Я здивований і розчарований, що він погодився отримати гроші від ФІФА та Росії", - додав Дауті.

Ще один англійський політик Джон Вудкок також не зміг стримати емоцій, висловивши солідарність з колегою.

"Всі ми хочемо підтримати збірну Англії, проте Роббі Вільямс сприяє PR-кампанії Володимира Путіна, виступаючи на цій бандитській, знедоленою церемонії відкриття лише через кілька місяців після того, як Росія використовувала хімічну зброю на англійській землі. Я розумію, чому національна збірна порахувала, що повинна поїхати і зіграти, але подібна поведінка будь-кого з публічних осіб не повинно отримувати схвалення. Навіть на такій пізній стадії я сподіваюся, що Роббі передумає і відмовиться", - підкреслив Вудкок.

Нагадаємо, що напередодні Путін зробив заяву про ЧС-2018, викликавши агонію у росіян.