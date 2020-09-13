Рішення "Вест Хема" щодо Ярмоленка викликало обурення в Англії

Максим Іншаков Футбол 14:02, 13.09.2020 Оновлено: 14:26, 13.09.2020

Англійські фанати лондонського "Вест Хема" висловили в мережі обурення рішенням тренерського штабу команди не поставити українського футболіста Андрія Ярмоленка у стартовий склад на матч 1-го туру АПЛ проти "Ньюкасл Юнайтед".

Наставник "молотобійців" Девід Мойес випустив нашого співвітчизника лише на 67-й хвилині, коли команда програвала 0:1. У підсумку зустріч завершилася поразкою 0:2.

"Ярмоленко – бомбардир... нам потрібні голи... мене вже розлютило, чому його не випускають в старті!"
Twitter Jbar
"Не можу повірити, що Мойес посадив на лаву запасних Андерсона і Ярмоленка. АПЛ повертається, і це домашня гра. Ворог прогресу".
Twitter iashaonline
"Уявіть, що ви посадили на лавку гравців на кшталт Ярмоленка і Феліпе Андерсона у вашій першій грі сезону на своєму домашньому стадіоні. Навіть Рой Ходжсон не став би цього робити"
Twitter Em_hos
"Ярмоленко потрібно грати !!"
Twitter FDossers
"Ярмоленко за 20 хвилин зробив більше, ніж вся команда за все 90".
Twitter mickyginn
"Ярмоленко заслуговує на краще ".
Twitter KwaneleThusi1
"Як Ярмоленка і Феліпе Андерсон можна не ставити в старті "Вест Хема"?
Twitter PatrickGR91
"Девід Мойес, поважайте себе і ніколи не садіть на лавку Ярмоленка!!"
Twitter _COLLOSUSS
"Ярмоленко – найкращий гравець "Вест Хема" кожен раз, коли він грає, але він отримує тільки 10-хвилинні епізоди".
Twitter _BigZagZarou

У минулому сезоні чемпіонату Англії в Прем'єр-лізі Ярмоленко провів 23 матчі, забив 5 голів і зробив 1 гольову передачу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гол Ярмоленка в матчі з "Челсі" (3:2) в 32-му турі англійської Прем'єр-ліги визнаний кращим голом "Вест Хема" в сезоні АПЛ 2019/20 за версією авторитетного порталу football.london.

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