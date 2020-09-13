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Рішення "Вест Хема" щодо Ярмоленка викликало обурення в Англії

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Футбол
6,5 т.
Андрій Ярмоленко

Англійські фанати лондонського "Вест Хема" висловили в мережі обурення рішенням тренерського штабу команди не поставити українського футболіста Андрія Ярмоленка у стартовий склад на матч 1-го туру АПЛ проти "Ньюкасл Юнайтед".

Наставник "молотобійців" Девід Мойес випустив нашого співвітчизника лише на 67-й хвилині, коли команда програвала 0:1. У підсумку зустріч завершилася поразкою 0:2.

"Ярмоленко – бомбардир... нам потрібні голи... мене вже розлютило, чому його не випускають в старті!"
"Не можу повірити, що Мойес посадив на лаву запасних Андерсона і Ярмоленка. АПЛ повертається, і це домашня гра. Ворог прогресу".
"Уявіть, що ви посадили на лавку гравців на кшталт Ярмоленка і Феліпе Андерсона у вашій першій грі сезону на своєму домашньому стадіоні. Навіть Рой Ходжсон не став би цього робити"
"Ярмоленко потрібно грати !!"
"Ярмоленко за 20 хвилин зробив більше, ніж вся команда за все 90".
"Ярмоленко заслуговує на краще ".
"Як Ярмоленка і Феліпе Андерсон можна не ставити в старті "Вест Хема"?
"Девід Мойес, поважайте себе і ніколи не садіть на лавку Ярмоленка!!"
"Ярмоленко – найкращий гравець "Вест Хема" кожен раз, коли він грає, але він отримує тільки 10-хвилинні епізоди".

У минулому сезоні чемпіонату Англії в Прем'єр-лізі Ярмоленко провів 23 матчі, забив 5 голів і зробив 1 гольову передачу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гол Ярмоленка в матчі з "Челсі" (3:2) в 32-му турі англійської Прем'єр-ліги визнаний кращим голом "Вест Хема" в сезоні АПЛ 2019/20 за версією авторитетного порталу football.london.

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