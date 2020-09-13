Рішення "Вест Хема" щодо Ярмоленка викликало обурення в Англії

Англійські фанати лондонського "Вест Хема" висловили в мережі обурення рішенням тренерського штабу команди не поставити українського футболіста Андрія Ярмоленка у стартовий склад на матч 1-го туру АПЛ проти "Ньюкасл Юнайтед".

Наставник "молотобійців" Девід Мойес випустив нашого співвітчизника лише на 67-й хвилині, коли команда програвала 0:1. У підсумку зустріч завершилася поразкою 0:2.

У минулому сезоні чемпіонату Англії в Прем'єр-лізі Ярмоленко провів 23 матчі, забив 5 голів і зробив 1 гольову передачу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гол Ярмоленка в матчі з "Челсі" (3:2) в 32-му турі англійської Прем'єр-ліги визнаний кращим голом "Вест Хема" в сезоні АПЛ 2019/20 за версією авторитетного порталу football.london.

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