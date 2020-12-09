"Рік ментально важкий": як експерти та футболісти оцінили виступ України у Лізі націй

Провідні футбольні функціонери, експерти та гравці збірної України знову зібралися на засіданні Expert club Parimatch. Цього разу приводом для зустрічі стало підведення підсумків 2020 роки для національної команди, яка провела другий сезон в Лізі націй УЄФА. Також учасники заходу переглянули жеребкування відбору ЧС-2022.

У засіданні Expert club Parimatch взяли участь перші віце-президенти Української асоціації футболу Олег Протасов і Анатолій Дем'яненко, асистент головного тренера збірної України Олександр Шовковський, а також футболісти Сергій Кривцов, Жуніор Мораес і Олександр Зінченко.

Учасники заходу активно обговорювали минулий сезон Ліги націй і ділилися враженнями від результатів жеребкування ЧС-2022. Багато хто відзначав, що майбутня зустріч з Францією, яка потрапила в нашу групу, повинна стати хорошою мотивацією для команди, яка обов'язково захоче взяти реванш за прикру поразку в недавньому спарингу.

Під час засідання Expert club Parimatch Асоціація спортивних журналістів України оголосила про переможців в різних номінаціях. Нагороду "Дебют року" отримав Георгій Бущан, "Відкриття року" - Ілля Забарний. До речі, Ілля став одним з наймолодших дебютантів в історії збірної. Він вийшов на поле у віці 18 років і 36 днів. Рекорд же належить Сергію Реброву (18 років і 24 дні). Третє місце в цьому списку в Андрія Шевченка (18 років і 177 днів).

"Перемогою року" визнаний матч Україна - Іспанія, а кращим голом став м'яч, забитий Віктором Циганкова в ворота "Червоної фурії". Приз "Стабільність року" отримав Руслан Малиновський, який не пропустив жодного збору. Не залишився без уваги і ветеран Олександр Шовковський, потрапивши в заявку на матч з Францією він був визнаний "Поверненням року".

Також на засіданні відзначили цікаву статистику 2020 року: за цей час у збірній дебютували 9 футболістів (Тимчик, Михайличенко, Харатін, Бущан, Конопля, Забарний, Чеберко, Зубков, Бондар), а всього за рік за національну команду зіграв 31 футболіст. У всіх зустрічах на поле виходив Роман Яремчук, він зіграв 454 хвилини (Ярмоленко - 435, Малиновський - 405).

Перший віцепрезидент Української асоціації футболу Олег Протасов: "Це важкий рік, для футболу. Але футбол жив і це важливо. Нам вдалося провести матчі з глядачами проти Іспанії та Німеччини. Наша збірна себе проявила, ми можемо пишатися нашими хлопцями. На жаль, один матч не був зіграний, але з боку УАФ я можу пообіцяти, що ми зробимо все, щоб його доля вирішилася на футбольному полі".

Представник Parimatch Вадим Місюра: "Це вже четвертий Expert club Parimatch в цьому році, і ми раді знову вітати наших футболістів, які представляють країну на міжнародній арені. Засідання нашого клубу вже стали однім з найбільш авторитетних майданчиків для зустрічей спортивних експертів. Трансляції заходів в цьому році подивилися близько 200 тисяч уболівальників, що говорить про те, наскільки важливий футбол і який інтерес викликає кожна зустріч Expert club Parimatch. Для збірної України це був непростий рік, але національна команда гідно зустріла всі випробування, з'явилося багато дебютантів, які на собі відчули, що таке гра на найвищому рівні. Ми сподіваємося, що пандемія відступить і вболівальники повернуться на стадіони, футбол від цього стане тільки яскравіше".

Асистент головного тренера збірної України Олександр Шовковський: "Матчі з Іспанією та Німеччиною це величезний досвід як для футболістів, так і для тренерського штабу. Ми перевірили в справі безліч нових хлопців, вони відчули, що таке гра на найвищому рівні. Нам дуже важливо було утримати той темп, який був узятий минулого року. Ми показали напрямок, в якому розвиваємося і потрібно було перевірити все те, що ми придбали в матчах вже з командами найвищого рангу".

Футболіст збірної України Сергій Кривцов: "У цьому році ми провели хороші матчі, на жаль, не скрізь був позитивний результат, як з тією ж Німеччиною. Підвела реалізація. Цей рік взагалі важкий ментально, це відчули всі у світі. Але, наша команда це випробування витримала і в кожному матчі була максимальна концентрація тільки на перемогу".

Футболіст збірної України Жуніор Мораес: "У нас був дуже складний і цікавий графік, особливо коли ми зіграли поспіль з Францією, Німеччиною та Іспанією. Непросто було взагалі повертатися в футбол після тривалої паузи в футболі. Але ми не зламалися психологічно і це головне. Шкода, що не відбувся матч зі Швейцарією, але ми готові грати".