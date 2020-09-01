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Рік без футболу і зарплати: ЗМІ дізналися, яку умову поставила Мессі "Барселона"

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Футбол
1,4 т.
Ліонель Мессі

Ліонель Мессі може покинути "Барселону".

Каталонська "Барселона" готова безкоштовно відпустити свого зіркового форварда Ліонеля Мессі, який виявив про бажання залишити в клуб, де провів 20 років кар'єри.

За даними ESPN, керівництво віцечемпіонів Іспанії готовий змиритися з такою втратою за однієї умови: Мессі доведеться відмовитися від зарплати на найближчий сезон, а також він зможе підписати контракт з новим клубом не раніше літа наступного року.

Сам Ліонель та його адвокати наполягають на тому, що футболіст має право скористатися опцією щодо розриву контракту, однак у "Барсі" стверджують, що крайній термін цього пункту договору закінчився в червні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, найбільш ймовірно, Ліонель Мессі продовжить кар'єру в англійському "Манчестер Сіті", який тренує екснаставник "Барси" Хосеп Гвардіола.

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