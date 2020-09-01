Рік без футболу і зарплати: ЗМІ дізналися, яку умову поставила Мессі "Барселона"

Каталонська "Барселона" готова безкоштовно відпустити свого зіркового форварда Ліонеля Мессі, який виявив про бажання залишити в клуб, де провів 20 років кар'єри.

За даними ESPN, керівництво віцечемпіонів Іспанії готовий змиритися з такою втратою за однієї умови: Мессі доведеться відмовитися від зарплати на найближчий сезон, а також він зможе підписати контракт з новим клубом не раніше літа наступного року.

Сам Ліонель та його адвокати наполягають на тому, що футболіст має право скористатися опцією щодо розриву контракту, однак у "Барсі" стверджують, що крайній термін цього пункту договору закінчився в червні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, найбільш ймовірно, Ліонель Мессі продовжить кар'єру в англійському "Манчестер Сіті", який тренує екснаставник "Барси" Хосеп Гвардіола.

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