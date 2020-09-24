"Рієка" – "Колос": букмекери назвали фаворита матчу Ліги Європи

Михайло Морозов Футбол 07:00, 24.09.2020

"Колос" із села Ковалівка є аутсайдером матчу третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти "Рієки", який відбудеться в Хорватії в четвер, 24 вересня.

Спортивні аналітики вважають, що господарі мають більше шансів на вихід у плей-оф відбору в ЛЄ – коефіцієнт 1,40 проти 2,80. На їхню перемогу в основний час можна поставити за 1,80, на нічию – за 3,25, а ставки на успіх української команди приймаються з котируванням 4,25.

Котирування на перемогу в основний час
BWIN
Котирування на вихід у плей-оф кваліфікації ЛЄ
BWIN

Нагадаємо, що на стадії третього раунду кваліфікації переможець пари визначається в рамках одноматчевого протистояння. У разі перемоги над "Рієкою" "Колос" зустрінеться з данським "Копенгагеном" або польським "П'ястом".

Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекери назвали фаворита Суперкубка УЄФА, який у четвер, 24 вересня, розіграють "Баварія" та "Севілья".

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