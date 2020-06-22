РФПЛ зупинять після голосування щодо поправок до конституції, – журналіст

Російський коментатор Олексій Андронов висловив упевненість у тому, що чемпіонат країни з футболу буде зупинено відразу після референдуму щодо поправок до конституції.

Журналіст у своєму Telegram-каналі припустив, що після 1 липня першість Прем'єр-ліги зупинять через спалах коронавірусу в командах.

"Судячи з усього, чемпіонат дограно не буде. До "поправок" його не зупинять, а ось відразу після... Як відомо, строгість російських законів компенсується необов'язковістю їх виконання. Ну ось і подивіться навколо. Веранди – битком. У масках – одиниці. Жодного подиву, що в клубах хвороба. Є подив від того, як і що роблять РФС/РПЛ..." – заявив Андронов.

Андронов припустив дострокове завершення РФПЛ Telegram-канал Олексія Андронова

Як повідомляв OBOZREVATEL, футбольний клуб "Ростов" пішов на карантин через спалах коронавірусу і був змушений виставити гравців академії на гру з "Сочі", програвши її – 10:1. Крім того, коронавірус було виявлено в московському "Динамо" і "Уфі".