В рамках групового етапу Ліги націй відбулися 18 матчів 5-го туру. Головний матч дня пройшов в Брюсселі, де 1-й номер рейтингу ФІФА Бельгія впевнено обіграла англійців (2:0).

Серед інших результатів, варто відзначити мінімальну перемогу Італії над Польщею (1:0), а також провал Росії в Стамбулі, де підопічні Черчесова вперше в історії поступилися збірній Туреччини (2:3).

Бельгія – Англія 2:0 (2:0, 0:0)

Голи: 1:0 – 10 Тілеманс, 2:0 – 23 Мертенс.

Бельгія – Куртуа, Денайер, Алдервейрелд, Вертонген, Меньє, Тілеманс, Вітцель, Азар, де Брюйне, Лукаку, Мертенс (Прат, 83).

Англія – Пікфорд, Тріпп'єр (Санчо, 70), Чілуелл (Сака, 38), Уокер, Дайер, Маунт (Келверт-Льюин, 69), Райс, Гріліш, Хендерсон (Уінкс, 46), Мінгз, Кейн.

Попередження: Вітцель (44), Алдервейрелд (51), Меньє (54).

Італія – Польща 2:0 (1:0, 1:0)

Голи: 1:0 – 27, пенальті Жоржина, 2:0 – 83 Берарді.

Італія – Доннарумма, Ачербі, Флоренці (Ді Лоренцо, 89), Емерсон, Бастони, Барелла, Локателлі, Лоренцо Інсіньє (Ель-Шаараві, 89), Жоржина, Федеріко Бернардескі (Берарді, 64), Белотті (Окака Чука, 79).

Польща – Шченсни, Глик, Берешіньскі, Беднарек, Реца, Лінетт (Милик, 74), Шиманьськи (Зелінський, 46), Юзвяк (Гросицьки, 46), Крихов'як, Модер (Гуральски , 46), Левандовскі.

Попередження: Крихов'як (26), Белотті (29), гуральському (62).

Вилучення: Гуральски (77).

Нідерланди – Боснія і Герцеговина 3:1 (2:0, 1:1)

Голи: 1:0 – 6 Вейналдум, 2:0 – 13 Вейналдум, 3:0 – 55 Депа, 3:1 – 63 Превляк.

Нідерланди – Крул, Вейндал (ван Анхолт, 79), де Врей, Блінд, Думфріс (Хатебур, 64), де Йонг, Вейналдум (ван де Бек, 64), Классен, Бергейс (Стенгс, 89), Депа (Промес, 79 ), де Йонг.

Боснія і Герцеговина – Шехіч, Тодорович, Санічанін, Сеад Колашинаць, Хаджіахметовіч, Цімірот, Пьянич (Зількіч, 89), Вішча (Татар, 78), Круніч (Рахмановіч, 78), Гояк (Данилович, 62), Ходжич (Превляк, 61) .

Попередження: Тодорович (39), Классен (68), Санічанін (88).

Туреччина – Росія 3:2 (2:1, 1:1)

Голи: 0:1 – 11 Черишев, 1:1 – 26 Караман, 2:1 – 32 Ундер, 3:1 – 52, пенальті Тосун, 3:2 – 57 Кузя.

Туреччина – Гюнок, Челік (Кабак, 64), Демірал, Айхан, Еркін, Туфан (Текдемір, 86), Хакан Чалханоглу (Язиджі, 86), Ундер (Тюрюч, 64), Йокушлу, Караман, Тосун (Кахведжі, 80).

Росія – Гільєрме, Джикия, Семенов, Кудряшов, Жирков, Кузя (Міранчук, 70), Оздоєв, Черишев (Караваєв, 37), Зобнин (Фомін, 79), Олексій Андрійович Міранчук (Іонов, 79), Заболотний (Єрохін, 70).

Попередження: Демірал (49), Зобнин (54), Джикия (55), Тосун (55), Ундер (58), Кудряшов (73), Фомін (89).

Вилучення: Семенов (24).

Угорщина – Сербія 1:1 (1:1, 0:0)

Голи:0:1 – 17 Радоніч, 1:1 – 39 Кальмар.

Угорщина – Дібус, Ботка, Ланг, Кечкеш, Беше (Дьюрчо, 78), Кальмар, Шигера (Нього, 57), Собослаі (Шафер, 78), Надь, Холендер (Хандусь, 68), Ніколіч (Кеньвеш, 57).

Сербія – Дмитрович, Рістіч (Младеновіч, 62), Спайіч, Міленкович, Гудель, Лазович (Гачіновіч 57), Радоніч (Влахович, 79), Максимович (Груйіч, 62), Лукич, Тадич (Милинкович-Савич, 79), Йович .

Попередження: Максимович (31), Лукич (46), Шигера (51), Спайіч (64).

Чехія – Ізраїль 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 7 Даріда.

Чехія – Вацлік, Калас, Цоуфал, Брабец, Матею, Масопуст (Копиця, 62), Крав, Соучек, Янкто (Видра, 82), Даріда (Дочкал, 89), Ондрашек (Крменчік, 62).

Ізраїль – Марциано, Даса, Таватха (Менахем, 46), Тібі, Ельхамед, Голаса (Абу-Фані, 86), Перець (Вейсман, 72), Соломон, Натхо (Лаві, 46), Бітон, Захави.

Попередження: Ондрашек (34).

Вилучення: Ельхамед (80).

Австрія – Північна Ірландія 2:1

Голи: 0:1 – 74 Мадженніс, 1:1 – 81 Шауб, 2:1 – 87 Грбіч.

Австрія – Перван, Хінтереггер, Ульмер (Грбіч, 78), Драгович (Ранфтль, 46), Алаба, Ільзанкер, Баумгартлінгер (Шауб, 78), Забітцер, Шлагер, Лайнер, Грегоріч (Арнаутович, 63).

Північна Ірландія – Макговерн, Сміт, Маклафлін, Фленаган, Даллас, Маккенн (Девіс, 83), Фергюсон (Льюїс, 36), Макнейра, Беллард (Кеткарт, 83), Уошингтон (Мадженніс, 62), Бойс (Уайт, 63).

Попередження: Драгович (10), Бойс (25), Забітцер (90).

Болгарія – Фінляндія 1:2 (0:2, 1:0)

Словаччина – Шотландія 1:0 (1:0, 0:0)

Данія – Ісландія 2:1

Голи: 1:0 – 12, пенальті Еріксен, 1:1 – 85 Кьяртанссон, 2:1 – 90, пенальті Еріксен.

Данія – Шмейхель (Реннов, 46), Крістенсен, Ларсен, К'єр, Васс, Еріксен, Йенсен (Йонссон, 68), Ділейні, Вестергор (Вінд, 90), Поульсен, Брейтуейт (Андерсен, 76).

Ісландія – Рунарссон, Ейельфссон, Магнуссон, Інгасон, Скуласон, Сігурдссон, Сігурдссон (Гуннарссон, 70), Гудмундссон (Фіннбогасон, 74), Б'ярнасон (Паульссон, 46), Сайварссон, Бедварссон (Кьяртанссон, 71).

Попередження: Скуласон (11), Васс (66), Сайварссон (89), Магнуссон (90).

Північна Македонія – Естонія 2:1 (1:0, 1:1)

Білорусь – Литва 2:0 (2:0, 0:0)

Уельс – Ірландія 1:0 (0:0, 1:0)

Албанія – Казахстан 3:1 (2:1, 1:0)

Грузія – Вірменія 1:2 (0:1, 1:1)

Словенія – Косово 2:1 (0:0, 2:1)

Молдова – Греція 0:2 (0:2, 0:0)

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні збірна України в 5-му турі Ліги націй поступилася команді Німеччини (1:3).

Крім того, Португалія поступилася Франції (0:1) і не змогла вийти в півфінал, Швеція була сильнішою Хорватії (2:1).