Фіаско Ракицького: результати Ліги Європи 14 березня

Відбулися поєдинки 1/8 фіналу Ліги Європи. За підсумками двох зустрічей в путівки в чвертьфінал здобули англійські "Арсенал" і "Челсі", іспанські "Валенсія" та "Вільярреал", чеська "Славія", німецький "Айнтрахт" з Франкфурта, португальська "Бенфіка", а також італійський "Наполі" .

З результатів варто відзначити найбільшу поразку київського "Динамо" в домашньому матчі з "Челсі", а також виліт всіх російських клубів з другого по значущості клубного європейського турніру.

"Динамо" Київ, Україна – "Челсі" Англія 0:5 (0:3, 0:2)

Голи: 0:1 – 5 Жиру, 0:2 – 33 Жиру, 0:3 – 45 Алонсо, 0:4 – 59 Жиру, 0:5 – 78 Хадсон-Одоі.

"Динамо" Київ – Бойко, Кадар, Бурда, Миколенко, Сідклей (Смирний, 81), Сидорчук (Че-Че, 65), Шепелєв (Андрієвський, 87), Гармаш, Циганков, Шапаренко, Кендзера.

"Челсі" – Аррісабалага, Рюдігер, Алонсо, Дзаппакоста (Аспілікуета, 69), Крістенсен, Лофтус-Чік, Ковачич, Вілліан (Педро, 74), Канте (Жоржиньо, 65), Хадсон-Одоі, Жиру.

Попередження: Миколенко (61), Аспілікуета (73).

Динамо - Челсі ФК Динамо Київ

"Ред Булл" Австрія – "Наполі" Італія 3:1 (1:1, 2:0)

Голи: 0:1 – 14 Мілік, 1:1 – 25 Дабур, 2:1 – 65 Гульбрандсен, 3:1 – 90 Ляйтгеб.

"Ред Булл" – Вальке, Рамальо, Ульмер, Лайнер, Онгене, Собослаі (Ляйтгеб, 74), Самассеку, Вольф, Мвепу (Гульбрандсен, 59), Мінаміно (Холанд, 86), Дабур.

"Наполі" – Мерет, Влад Кірікеш (Малькюі, 78), Маріу Руй, Хюсай, Луперто, Фабіан Руїс, Аллан, Зелінські (Діавара, 74), Кал'єхон, Мертенс (Юнес, 88), Мілік.

Попередження: Онгене (42), Мілік (44), Самассеку (56).

"Краснодар" Росія – "Валенсія" Іспанія 1:1 (0:0, 1:1)

Голи: 1:0 – 85 Сулейманов, 1:1 – 90 Гедеш.

"Краснодар" – Сафонов, Спайіч, Рамірес, Фьолусон, Петров (Сулейманов, 75), Перейра (Таранов, 90), Газінський, Вандерсон, Ольссон, Классон, Арі (Стоцький, 30).

"Валенсія" – Нето, Гайя, Діакабі, Габріел, Солер (Гамейро, 88), Васс, Черишев, Кондогбіа, Коклен, Собріно (Родріго, 58), Санті Міна (Гедеш, 70).

Попередження: Кондогбіа (15), Перейра (29), Солер (75), Газінський (78), Гедеш (90), Гамейро (90).

"Вільярреал" Іспанія – "Зеніт" Росія 2:1

Голи: 1:0 – 29 Морено, 2:0 – 47 Бакка, 2:1 – 90 Іванович.

"Вільярреал" – Фернандес, Альваро Гонсалес, Фунес Морі (Мігелон, 77), Коста, Руїс, Форнальс, Іборра (Касорла, 71), Касерес (Морланес, 46), Перес, Бакка, Морено.

"Зеніт" – Луньов (Кержаков, 64), Іванович, Ракицький, Смольников, Маммана, Ернані, Барріос (Краневіттер, 46), Оздоєв, Шатов, Дріуссі, Азмун (Мак, 71).

Попередження: Руїс (52), Шатов (56), Коста (82).

"Інтер" Італія – "Айнтрахт" Ф Німеччина 0:1

Гол: 0:1 – 5 Йович.

"Інтер" – Ханданович, Соареш (Раноккія, 62), Шкріньяр, де Врей, Д`Амброзіо, Кандрева, Валеро (Еспозіто, 73), Політано (Мерола, 80), Весіно, Кейта Бальде, Перішич.

"Айнтрахт" Ф – Трапп, Віллемс (Штендера, 73), Хінтереггер, Ндіка, да Кошта, Костіч, Хасебе, Роде (Гонсалу Пасієнсія, 89), Гачіновіч (де Гузман, 59), Аллер, Йович.

Попередження: Д`Амброзіо (20), Валеро (52), Аллер (57), Роде (63), Гонсалу Пасієнсія (90), Шкріньяр (90).

"Арсенал" Англія – "Ренн" Франція 3:0

Голи: 1:0 – 5 Обамеянг, 2:0 – 15 Мейтленд-Найлз, 3:0 – 72 Обамеянг.

"Арсенал" – Чех, Косьельни, Колашинаць, Мустафі, Монреаль, Мейтленд-Найлз, Джака, Ремзі (Торрейра, 87), Озіл (Мхітарян, 70), Обамеянг, Ляказетт (Івобі, 70).

"Ренн" – Коубек, Да Сільва, Бенсебайні, Траоре, Мешер, Бен-Арфа, Андре (Леа Силікі, 79), Буріго, Греньє (Юну, 70), Сарр, Ньянг.

Попередження: Мешер (18), Ляказетт (31), Греньє (55), Обамеянг (73), Мхітарян (77), Буріго (81), Колашинаць (90), Траоре (90).

"Славія" Чехія – "Севілья" Іспанія 4:3 (дод.час)

Голи: 1:0 – 14 Нгаде-Нгаджуі, 1:1 – 44, пенальті Бен-Йеддер, 2:1 – 46, пенальті Соучек, 2:2 – 54 Мунір, 2:3 – 98 Васкес, 3:3 – 102 ван Бурен, 4:3 – 119 Траоре.

"Славія" – Коларж, Делі, Боржил, Кудела, Нгаде-Нгаджуі, Соучек, Крал (Фрідріх, 105), Траоре, Масопуст (Змргал, 90), Стох (ван Бурен, 93), Шкода (Олайінка, 77).

"Севілья" – Вацлік, К'єр, Каррісу, Гомес, Меса (Гоналон, 74), Навас, Сарабія (Андре Сілва, 80), Банега, Промес, Мунір (Васкес, 90), Бен-Йеддер (Ріг, 104).

Попередження: Коларж (43), Крал (67), Олайінка (88), Васкес (98), Соучек (111).

"Бенфіка" Португалія – "Динамо" Загреб, Хорватія 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голи: 1:0 – 71 Жонас, 2:0 – 94 Франсишку Феррейра, 3:0 – 105 Грімальдо.

"Бенфіка" – Влаходімос, Діаш, Юрі Рібейру (Грімальдо, 46), Андре Алмейда, Франсишку Феррейра, Рафа Сілва, Піцці (Жедсон Фернандеш, 119), Живкович (Жонас, 46), Пірес, Жоау Філіпе (Жоау Феліш, 62) , Фейса.

"Динамо" Загреб – Ліваковіч, Теофіль-Катрін, Ррахмані, Стоянович, Ділавер, Гояк (Атьемвен, 98), Моро, Ольмо, Кондзер (Шитум, 75), Оршіч (Періч, 109), Петкович (Гаврановіч, 86).

Попередження: Моро (14), Петкович (45), Жонас (66), Жоау Феліш (74), Грімальдо (90), Стоянович (103), Теофіль-Катрін (110), Пірес (114).

Вилучення: Стоянович (104).

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич осадив ЗМІ на післяматчевій прес-конференції після розгромної поразки столичного клубу в домашньому матчі Лізі Європи.

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