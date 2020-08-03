Рестарт Ліги Європи: календар, розклад, сітка плей-офф
Лігу Європи завершать в форматі "Фіналу восьми".
Уже в середу, 5 серпня ". Поновлюється розіграш Ліги Європи-2019/20.
У зв'язку з пандемією коронавірусу і зупинкою турніру УЄФА прийняв рішення дограти його в форматі "Фіналу восьми". При цьому 1/8 фіналу розбита на шість двоматчових протистоянь і два одноматчевих.
На цій стадії Україну представляє донецький "Шахтар", який в першій зустрічі обіграв на виїзді "Вольфсбург" – 1:2. Тепер "гірники" приймуть суперника у Києві на НСК "Олімпійський" і в разі успіху вийдуть до чвертьфіналу.
Вашій увазі розклад завершення сезону в Лізі Європи.
Ліга Європи
1/8 фіналу. Матчі у відповідь
5 серпня (середа)
19:55. "Шахтар" – "Вольфсбург" (після першого матчу – 2:1)
19:55. "Копенгаген" – "Істанбул ББ" (після першого матчу – 0:1)
22:00. "Манчестер Юнайтед" – ЛАСК (після першого матчу – 5:0.
6 серпня (четвер)
19:55. "Байєр" – "Рейнджерс" (після першого матчу – 3:1)
22:00. "Базель" – "Айнтрахт" (після першого матчу – 3:0)
22:00. "Вулверхемптон" – "Олімпіакос" (після першого матчу – 1: 1)
1/8 фіналу. З одного матчу в Німеччині
5 серпня (середа)
22:00. "Інтер" – "Хетафе"
6 серпня (четвер)
19:55. "Севілья" – "Рома"
1/4 фіналу. З одного матчу в Німеччині
10 серпня (понеділок)
22:00. "Інтер"/"Хетафе" – "Рейнджерс"/"Байєр"
22:00. ЛАСК/МЮ – "Істанбул"/"Копенгаген"
11 серпня (вівторок)
22:00. "Олімпіакос"/"Вулверхемптон" – "Севілья"/"Рома"
22:00. "Вольфсбург"/"Шахтар" – "Айнтрахт"/"Базель"
1/2 фіналу. З одного матчу в Німеччині
16 серпня (неділя)
22:00. ЛАСК/МЮ/"Істанбул"/"Копенгаген" – "Олімпіакос"/"Вулверхемптон"/"Севілья"/"Рома"
17 серпня (понеділок)
22:00. "Вольфсбург"/"Шахтар"/"Айнтрахт"/"Базель" – "Олімпіакос"/"Вулверхемптон"/"Севілья"/"Рома"
Фінал у Кельні
21 серпня (п'ятниця)
22:00. Переможець півфіналу 1 – Переможець півфіналу 2
Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекери назвали донецький "Шахтар" аутсайдером матчу у відповід Ліги Європи з "Вольфсбургом".