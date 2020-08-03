Рестарт Ліги Європи: календар, розклад, сітка плей-офф

Уже в середу, 5 серпня ". Поновлюється розіграш Ліги Європи-2019/20.

У зв'язку з пандемією коронавірусу і зупинкою турніру УЄФА прийняв рішення дограти його в форматі "Фіналу восьми". При цьому 1/8 фіналу розбита на шість двоматчових протистоянь і два одноматчевих.

На цій стадії Україну представляє донецький "Шахтар", який в першій зустрічі обіграв на виїзді "Вольфсбург" – 1:2. Тепер "гірники" приймуть суперника у Києві на НСК "Олімпійський" і в разі успіху вийдуть до чвертьфіналу.

Вашій увазі розклад завершення сезону в Лізі Європи.

Ліга Європи

1/8 фіналу. Матчі у відповідь

5 серпня (середа)

19:55. "Шахтар" – "Вольфсбург" (після першого матчу – 2:1)

19:55. "Копенгаген" – "Істанбул ББ" (після першого матчу – 0:1)

22:00. "Манчестер Юнайтед" – ЛАСК (після першого матчу – 5:0.

6 серпня (четвер)

19:55. "Байєр" – "Рейнджерс" (після першого матчу – 3:1)

22:00. "Базель" – "Айнтрахт" (після першого матчу – 3:0)

22:00. "Вулверхемптон" – "Олімпіакос" (після першого матчу – 1: 1)

1/8 фіналу. З одного матчу в Німеччині

5 серпня (середа)

22:00. "Інтер" – "Хетафе"

6 серпня (четвер)

19:55. "Севілья" – "Рома"

1/4 фіналу. З одного матчу в Німеччині

10 серпня (понеділок)

22:00. "Інтер"/"Хетафе" – "Рейнджерс"/"Байєр"

22:00. ЛАСК/МЮ – "Істанбул"/"Копенгаген"

11 серпня (вівторок)

22:00. "Олімпіакос"/"Вулверхемптон" – "Севілья"/"Рома"

22:00. "Вольфсбург"/"Шахтар" – "Айнтрахт"/"Базель"

1/2 фіналу. З одного матчу в Німеччині

16 серпня (неділя)

22:00. ЛАСК/МЮ/"Істанбул"/"Копенгаген" – "Олімпіакос"/"Вулверхемптон"/"Севілья"/"Рома"

17 серпня (понеділок)

22:00. "Вольфсбург"/"Шахтар"/"Айнтрахт"/"Базель" – "Олімпіакос"/"Вулверхемптон"/"Севілья"/"Рома"

Фінал у Кельні

21 серпня (п'ятниця)

22:00. Переможець півфіналу 1 – Переможець півфіналу 2

Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекери назвали донецький "Шахтар" аутсайдером матчу у відповід Ліги Європи з "Вольфсбургом".