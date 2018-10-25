Божевілля "Динамо" і досягнення "Ворскли": Україна зняла єврокубкова прокляття

Київське "Динамо" і полтавська "Ворскла" провели чергові поєдинки групового етапу Ліги Європи. Головним їх підсумком стало закінчення страшної 13-матчевої серії без перемог для представників України в континентальних турнірах. До 25 жовтня в останній раз наші співвітчизники святкували успіх ще в середині серпня, коли динамівці здолали вдома "Славію" в кваліфікації Ліги чемпіонів ...

Ренн - Динамо Ouest-France.fr

Обидва наших представника в другому за значимістю європейському клубному футбольному турнірі показали абсолютно різний футбол. OBOZREVATEL ділиться своїми емоціями від побаченого в Баку і Ренні.

КУЛАЧ ТВОРИТЬ ІСТОРІЮ

У Баку "Ворскла", схоже, приїхала з чітким завданням - не пропустити. Інакше зовсім прісний футбол у виконанні команди Василя Сачка пояснити не можна. Українці за весь перший тайм так і не завдали по воротах суперника жодного удару. Мало того, полтавці постійно помилялися в простих ситуаціях, часто втрачаючи м'яч навіть на своїй половині поля. На щастя, суперник діяти не менше інертно і академічно.

Карабах - Ворскла azertag.az

Карабах - Ворскла azertag.az

Карабах - Ворскла azertag.az

Карабах - Ворскла azertag.az

Карабах - Ворскла azertag.az

Зате після перерви Сачко немов влив бензину в бак своєї команди. Вже на перших хвилинах Кулач, який забив трьома тижнями раніше "Спортингу", забив дальнім ударом. М'яч, безумовно, на совісті воротаря, але нам якось все одно абсолютно. Тим більше, як з'ясувалося, через 45 хвилин, цей гол виявився переможним.

Карабах - Ворскла azertag.az

Карабах - Ворскла azertag.az

Карабах - Ворскла azertag.az

Карабах - Ворскла azertag.az

Цей означало відразу дві найважливіші події: ту саму перервану серію українських клубів і першу в історії "Ворскли" перемогу Полтави в груповому етапі Ліги Європи. У сезоні 2011/12 полтавці набрали два очки в групі з "Копенгагеном", "Стандартом" і "Ганновером", і ось тепер Кулач вписав своє ім'я в історію клубу ...

БОЖЕВІЛЛЯ В РЕННІ

"Динамо" на відміну від співвітчизників з Полтави в гості до "Ренну" їхали з однією-єдиною метою - здобути, нарешті, перемогу. Після фейлов в іграх з "Астаною" і "Яблуниця" підопічні Хацкевича не мали права на помилку. Але навряд чи хтось очікував, що поєдинок проти бретонців подарує просто фонтан емоцій.

Ренн - Динамо Ouest-France.fr

Ренн - Динамо Ouest-France.fr

Ренн - Динамо Ouest-France.fr

Ренн - Динамо Ouest-France.fr

Ренн - Динамо Ouest-France.fr

Один тільки той факт, що за перші три хвилини команди на двох не реалізували три забійних моменти, говорить про неймовірний футболі. Ще один характерний момент - заведений до межі Гармаш, який вже на початку гри отримав жовту картку, а потім бігав за арбітром.

І, звичайно ж, не можна не відзначити гол Томаша Кадара. Угорець в дотик засандалив м'яч майже в "дев'ятку" метрів з 25. Але знову доводиться констатувати слабкість воротарської позиції "Динамо". Денис Бойко пустив чергову метелика, поставивши свою команду у вкрай неприємне становище. І з цим тренерському штабу "біло-синіх" треба щось робити.

Ренн - Динамо Ouest-France.fr

Ренн - Динамо Ouest-France.fr

Ренн - Динамо Ouest-France.fr

Ренн - Динамо Ouest-France.fr

Ренн - Динамо Ouest-France.fr

Ренн - Динамо Ouest-France.fr

Потрібно також відзначити, що другий тайм вийшов набагато гірше за напруженням. Але динамівці шукали щастя попереду навіть тоді, коли залишилися в меншості. І знайшли його! Комбінація Сідклей - Сидорчук - Че Че - Буяльський можна переглядати далеко не один раз.

Тепер "Динамо" разом з "Астаною" вибилося в лідери групи, і явно не має наміру зупинятися.

OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію матчу Ренн - Динамо, з якою можна ознайомитися нижче.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ РЕНН - ДИНАМО

Ліга Європи. 3-й тур

Група К

Ренн, стадіон "Роазон Парк"

Головний арбітр: Тамаш Богнар (Угорщина)

"Ренн" (Франція) - "Динамо" (Україна) - 1:2

Голи: Греньє (40) - Кендзьора (21), Буяльський (89)

"Ренн" (4-4-2): Діалло - Траоре, Да Сілва, Желен, Бенсебаіні - Греньє, Юханссон, Андре, дель Кастільо - Сарр, Ньянг

Запасні: Коубек (гк), Зеффан, Мешер, Леа Силікі, Буріго, Бен-Арфа, Поа

"Динамо" (4-2-3-1): Бойко - Кендзьора, Бурда, Кадар, Миколенко - Буяльський, Шепелєв - Морозюк, Гармаш, Сідклей - Вербіч

Запасні: Бущан (гк), Піваріч, Сидорчук, Че Че, Андрієвський, Дуелунн, Супряга

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90+6. ВСЕ!!! "Динамо"! Виграє віце-чемпіон країни!

90+2. У нас п'ять хвилин арбітр накинув.

89. 1:2!!! Що коїться!!! Блискуча комбінація за участю Сідклея, Сидорчука і Че Че завершилася шикарним голом Буяльського!

88. Наші намагаються не грати на відбій.

84. ВИЛУЧЕННЯ. Шепелев отримує другу жовту. М-да.

82. Просили господарі пенальті. Ну немає. М'яч в живіт Бурде потрапив.

80. ЗАМІНА. Морозюк покинув поле. Че Че в грі.

79. У Морозюка розсічення на обличчі.

76. На стадіоні встановлено рекорд відвідуваності для "Ренна" в єврокубках! 27500!

74. ЗАМІНА. Вербич пішов, Супряга вийшов.

73. Сидорчук запоров відмінну контратаку три в одного пасом в ноги супернику.

70. ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Да Сілва подкотілся під Вербича.

68. ЗАМІНА. Давно просилася. Гармаш поступився місцем Сидорчуку.

63. Бурда знову виручає "Динамо", перешкодивши Сару пробити після фактично виходу один на один

61. ЗАМІНА. Дель Кастільо пішов, Буріжо вийшов

58. Небезпечно! Бурда приймає на себе удар Сарра, який замикав простріл справа

57. Дуже небезпечний кутовий виконали господарі, а кияни тільки з четвертого разу змогли вибити м'яч подалі від свого штрафного

50. Кияни заробляють свій перший кутовий у матчі

46. ​​РОЗПОЧАВСЯ ДРУГИЙ ТАЙМ. "Динамо" розіграло з центру поля

Така ось краса сьогодні була на "Роазон парк" на початку матчу

Статистика першого тайму

45. Нічого не додає арбітр до першого тайму, завершуючи перший тайм за рахунку 1:1

43. Відео помилки Бойко і гольового удару Греньє

42. Дальній удар хавбека "Ренна" доводиться набагато вище поперечини

40. ГОЛ! "Ренн" порівнює - 1:1. Кадар заробив штрафний у півкола, Греньє потужним ударом пробив низом у правий кут воріт, і Бойко, ніби й накривши м'яч, пропускає його під собою

38. Відкладену жовту картку отримує Шепелєв. За 2 хвилини до цього сфолив Шепелев в центрі поле грубим підкатом, але тільки після закінчення атаки "Ренна" суддя показав українцеві "гірчичник"

35. Греньє пробив зі штрафного метрів з 30, але прямо в руки Бойко

34. У "Динамо" симпатично виглядає лівий фланг в зв'язці Миколенко і Сідклея - поки саме звідти виходить вся загроза від киян

30. Тримає "Ренн" м'яч, відразу пресингуючи киян при втраті, але поки не може зламати оборону суперника

27. Відео феноменального голу Кендзьора

25. Гармаш отримує попередження у "Динамо" за фол на правому фланзі майже біля лицьової лінії

21. ГООООООООООЛ!!! Красень-гол забиває "Динамо"! Після прострілу зліва в район півкола на м'яч набіг Кендзьора та потужно зарядив дальнім ударом метрів з 18-ти під перекладину! 0: 1!

18. Вантажить "Ренн" м'яч в штрафний майданчик "Динамо", але поки без ударів по воротах киян

14. Непогана комбінація у киян на лівому фланзі, в результаті якої Буяльський пробивав з позиції трохи лівіше воріт метрів з 12-ти, але повз дальній кут

11. Миколенко грає дуже жорстко біля бокової лінії в середині поля, за що отримує першу в матчі жовту картку

9. Небезпечно прорвалися французи зліва і зробили гостру подачу на лінію воротарського, але на неї ніхто не відгукнувся

4. Після дуже різкого початку команди вирішили зробити "глибокий вдих" і заспокоїли гру. Але "Динамо" не відсиджується просто так без м'яча - кияни отримують достатньо часу з м'ячем

3. А ось і красиве модульне шоу на "Роазон парк"

2. Зі стартом гри французькі фанати відразу запустили фаєр-шоу

1. Ух, що робиться з перших секунд! "Ренн" в першій же атаці зусиллями Желена міг забивати, але центрбек французів пробив головою мимо. А в атаці у відповідь вже Морозюк скористався невеликим "пожежею" у штрафному господарів і пробивав напевно, але влучив у поперечину!

МАТЧ РОЗПОЧАВСЯ

5 ХВИЛИН ДО МАТЧУ. Вийшли команди на поле і слухають гімн Ліги Європи. У червоному "Ренн", "Динамо" ж зіграє в традиційній білій формі

18 ХВИЛИН ДО МАТЧУ. Команди вже залишають поле, щоб незабаром повернутися вже в стартових складах і почати матч

20 ХВИЛИН ДО МАТЧУ. До старту гри ще досить багато часу, але вболівальники "Ренна" вже щосили співають у себе на секторі

25 ХВИЛИН ДО МАТЧУ. Кореспондент OBOZREVATEL також прибув до Франції на матч "Динамо", ділячись передігровими враженнями

"Перед матчем безпрецедентні заходи безпеки, навколо стадіону десятки поліцейських машин зі спецпідрозділами в повній бойовій амуніції. На самому ж матчі очікується аншлаг, що підтверджують натовпу людей навколо стадіону"

30 ХВИЛИН ДО МАТЧУ. "Роазон парк" вже готовий прийняти матч

1 ГОДИНА ДО МАТЧУ. У ці хвилини "Динамо" проводить передматчеве тренування

1,2 ГОДИНИ ДО МАТЧУ. Тактична схема команд на сьогоднішню зустріч

1,5 ГОДИНИ ДО МАТЧУ. Відомі стартові склади на сьогоднішню гру "Ренна" і "Динамо"

"Ренн" (4-4-2): Діалло - Траоре, Да Сілва, Желен, Бенсебаіні - Греньє, Юханссон, Андре, дель Кастільо - Сарр, Ньянг

"Динамо" (4-2-3-1): Бойко - Кендзьора, Бурда, Кадар, Миколенко - Буяльський, Шепелєв - Морозюк, Гармаш, Сідклей - Вербіч

ДЕ ДИВИТИСЯ РЕНН — ДИНАМО

Повболівати за українську команду можна буде біля екранів телевізорів завдяки трансляції на каналі "Футбол 2". Тут показ матчу супроводжуватиметься традиційною аналітичною студією.

Крім того, у прямому ефірі гру команди Олександра Хацкевича можна буде побачити на російському мовнику "Матч! Арена".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ РЕНН — ДИНАМО

Аналітики незначну перевагу надають французькому колективу. Ставки на перемогу "Ренна" приймаються з коефіцієнтом 2,20.

Показники на нічийний результат досягають рівня 3,30. Аналогічне котирування пропонується і на успіх "Динамо".

ЛЮДИ В ЧОРНОМУ

Обслуговувати зустріч довірили бригаді арбітрів з Угорщини, яку очолює Тамаш Богнар. Допомагатимуть йому лайнсмени Болаш Бузаш, Петер Кобор.

Додатковими помічниками виступлять Адам Фаркаш і Петер Соймоші. А роль четвертого судді виконає Теодор Георгіу.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Олександр Хацкевич, головний тренер "Динамо":

— Дуже часто у "Ренна" змінюється поєднання в атаці. Ми подивилися чотири гри. Особливо звернули увагу на стандартні положення, які є сильною стороною французів. Постараємося їх уникати. Що стосується нашого складу, то хворих ми сюди не привезли, розраховуємо на всіх, зокрема і на Вербича.

— "Динамо" — це клуб, який виграв два Кубки Європи, має відмінну історію. Кияни мають перевагу, оскільки у них більше досвіду на європейській арені, ніж у нас. Вони грали в Лізі чемпіонів у минулому сезоні, в цьому різниця між нашими командами. "Динамо" має велику історію виступів у єврокубках, команда бореться за титул у себе вдома з "Шахтарем", який має талановитих гравців, тому ми повинні з максимальною обережністю підійти до цієї гри.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

"Ренн": Діалло — Траоре, Гелен, Да Сільва, Бенсебайні — Греньє, Андре, Зеффан, Буріго — Бен Арфа — Сарр

"Динамо": Бойко — Кендзьора, Бурда, Кадар, Пиварич — Шепелєв, Гармаш, Буяльський — Циганков, Вербич — Супряга

ПОЛОЖЕННЯ У ГРУПІ

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" розгромило суперника і вийшло до наступного раунду Юнацької Ліги УЄФА.