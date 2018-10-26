"Ренн" - "Динамо": огляд матчу

Київське "Динамо" в неймовірному поєдинку здобуло першу перемогу в груповому раунді Ліги Європи над французьким "Ренном". Догравати матч віце-чемпіону України довелося в меншості після видалення Шепелєва.

Кияни вийшли вперед у середині першого тайму: неймовірний дальній удар Томаша Кендзьора заслужив як мінімум звання голи туру. Однак господарі ще до свистка на перерву зуміли зрівняти рахунок: після удару Греньє зі штрафного м'яч прошмигнув в ворота Дениса Бойко.

У другому таймі кияни ускладнили собі завдання на перемогу в поєдинку: червоне світло побачив перед собою півзахисник столичної команди Володимир Шепелєв. Проте на характері динамівці дотиснули свого суперника: неймовірним ударом з гострого кута в воротах "Ренна" розписався Віталій Буяльський.

Вашій увазі найцікавіші епізоди матчу "Ренн" - "Динамо".

"Ренн" Франція - "Динамо" Україна 1:2 Голи: 0:1 - 21 Кендзьора, 1:1 - 40 Греньє, 1:2 - 89 Буяльський "Ренн" - Діалло, Да Сільва, Бенсебайні, Траоре, Желен, Андре, Юханссон, Сарр, Греньє, Дель Кастії (Буріго, 61), Ньянг (Бен-Арфа, 74).

"Динамо" - Бойко, Морозюк (Че-Че, 80), Кадар, Бурда, Сідклей, Гармаш (Сидорчук, 68), Шепелєв, Кендзьора, Вербич (Супряга, 74), Миколенко, Буяльський. Попередження: Миколенко (11), Гармаш (25), Шепелев (38), Сарр (52), Да Сільва (70).

Вилучення: Шепелєв (84).

Як повідомляв OBOZREVATEL, наставник киян Олександр Хацкевич пояснив відсутність в заявці одного з лідерів команди Віктора Циганкова.