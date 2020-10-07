Капітан збірної Вірменії Генріх Мхітарян звернувся з відкритим листом до президентів Росії, США і Франції Володимира Путіна, Дональда Трампа і Еммануеля Макрона з приводу конфлікту в Нагірному Карабасі.

Футболіст "Роми" глибоко стурбований тим, що його батьківщина знаходиться в небезпеці.

"Йде другий тиждень важких боїв, і моя рідна Вірменія і Арцах захищаються від агресорів, відстоюючи право нашого народу на життя, існування на наших історичних землях, на збереження християнської спадщини і цінностей. В останні дні важко спостерігати, як азербайджанські збройні сили безпосередньо атакують школи, дитячі садки, житлові будинки, лікарні, іншу цивільну інфраструктуру і іншi густонаселенi цивільні райони в Степанакерті", – написав спортсмен у Twitter.

Мхітарян заявив, що Азербайджан атакує мирних жителів, використовуючи заборонені касетні боєприпаси, що призводить до великої кількості жертв і поранених, долі яких назавжди зламані.

"Це не можна назвати інакше як військовим злочином. Ситуація в Арцахi близька до гуманітарної катастрофи. Більш того, ці трагічні події відбуваються при прямому втручанні іноземних бойовиків, що також є прямою загрозою безпеці для Російської Федерації і Євросоюзу. Вірменія і Арцах борються з міжнародним тероризмом", – заявив півзахисник вірменської збірної.

Футболіст впевнений, що в якості історичних союзників Вірменії і, в першу чергу, співголів Мінської групи ОБСЄ втручання цих трьох світових лідерів із закликом до Азербайджану припинити війну має велике значення.

"Наші юнаки гинуть на фронті і стають там інвалідами замість того, щоб брати участь в будівництві майбутнього нації. Від щирого серця закликаю вас докласти всіх зусиль, щоб зупинити цю трагедію і повернути сторони до мирних переговорів", – підсумував Мхітарян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бої на кордоні Вірменії та Азербайджану спалахнули з новою силою 27 вересня.

Відзначимо, що Генріх Мхітарян виступав за донецький "Шахтар" з 2010 по 2013 роки, а в сезоні 2012/2013 встановив рекорд результативності чемпіонату України (25 голів). Потім перейшов в дортмундську "Боруссію", де відіграв три сезони. У 2016 році почав грати в "Манчестер Юнайтед", а в січні 2018-го уклав контракт до літа 2021 року зі лондонським "Арсеналом".