Рекордсмен "Шахтаря" позбавив "Спартак" Ліги чемпіонів: Відеофакт

Кращий бомбардир в історії донецького "Шахтаря" Луїс Адріано став головним антигероєм матчу кваліфікації Ліги чемпіонів, в якому московський "Спартак" на своєму полі приймав грецький ПАОК.

Після поразки в Салоніках (2:3) "червоно-білих" влаштовувала тільки перемога на своєму полі. Однак завдання своїй команді суттєво ускладнив бразильський нападник. Вже на 33-й хвилині матчу Адріано несподівано спочатку відвантажив стусана захисника греків, а потім вдарив його ліктем у живіт. Арбітр зустрічі справедливо показав Луїсу червону картку.

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Вилучення бразильця багато в чому визначило хід гри - "Спартаку" так і не вдалося вразити ворота ПАОКа, що призвело до вильоту з Ліги чемпіонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, захисник ПАОКа Євген Хачеріді показав російським вболівальникам щитки з прапором України після перемоги над "Спартаком" у Лізі чемпіонів. Після матчу російські засоби масової інформації закотили справжню істерику з цього приводу, закликавши покарати нашого співвітчизника.