Рейтинг ФІФА: на якому місці тепер перебуває Україна

Україна опустилася на дві позиції в оновленому рейтингу національних збірних за версією Міжнародної федерації футболу (ФІФА).

Минулого місяця команда Андрія Шевченка мінімально перемогла Естонію (1:0) та зіграла внічию з Сербією (2:2), і тепер посідає 24-е місце. Її обійшли збірні Вельсу і США. Інформація про це розміщена на офіційному сайті організації.

Збірна України РБК-Україна

Нідерланди, які стануть нашими суперниками в групі на Євро-2020, також втратили дві сходинки й перемістилася на 14-е місце.

У першій трійці без змін: Бельгія, Франція та Бразилія зберегли позиції. Єдиною перестановкою в топ-10 став підйом Хорватії на шостий рядок замість Португалії, яка тепер сьома.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жеребкування групового турніру Євро-2020 відбудеться в суботу, 30 листопада.

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