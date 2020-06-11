Реброву знайшли заміну в "Ференцварош" – ЗМІ

"Ференцварош" знайшов заміну головному тренеру Сергію Реброву, який після закінчення нинішнього сезону має перейти в турецький "Фенербахче".

Як повідомляє видання Gazeta Spoturilor, 67-річний румунський фахівець Ласло Белені веде активні переговори з керівництвом угорського клубу. Сторони близькі до досягнення угоди.

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Белені до недавнього часу тренував бельгійський "Антверпен" і також має досвід роботи у Франції, Португалії, ОАЕ, Саудівській Аравії та Греції.

Відзначимо, що під керівництвом Реброва "Ференцварош" виграв першість Угорщини в сезоні 2018/19, а в нинішньому чемпіонаті впевнено лідирує, випереджаючи "Фехервар", який знаходиться на другому місці, на дев'ять очок після 28 турів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в останньому поєдинку підопічні Реброва неймовірним чином втратили перемогу, пропустивши два голи в компенсований до другого тайму час.