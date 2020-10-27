Ребров висловився про роботу в "Динамо"

Головний тренер "Ференцвароша" Сергій Ребров заявив, що працюючи в "Динамо" він не знаходився в зоні комфорту.

За словами легендарного динамівця, в київському клубі вимогливість і відповідальність була не меншою, ніж в Угорщині, де він працює зараз.

"Не вважаю, що "Динамо" – комфортна зона. Це ще велике питання, де зона комфорту, тому що в "Динамо" дуже вимогливі вболівальники. Це і історія "Динамо". Всі звикли бачити команду в Лізі чемпіонів, чемпіоном України, що зараз зробити непросто. Думаю, всюди важко працювати. Ти як тренер несеш відповідальність за команду, за уболівальників. Ти повинен бути сконцентрований, віддавати всі сили своїй роботі", – сказав Ребров пре-служба УЄФА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" зустрінеться з "Ференцварошем" 28 жовтня у 2-му турі Лізі чемпіонів. Вже опубліковано список телеканалів, які покажуть цю гру.