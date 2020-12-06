Ребров висловився про майбутній матч із "Динамо" в Лізі чемпіонів

Головний тренер угорського "Ференцвароша" Сергій Ребров перед вирішальним матчем 6-го туру Ліги чемпіонів проти київського "Динамо" дав невеликий коментар.

Український фахівець очікує непростого поєдинку, адже на кону буде стояти путівка до Ліги Європи.

"Зустріч із київським "Динамо" буде дуже важким матчем, оскільки це останній матч у Лізі чемпіонів. Водночас час ми готуємося до нього з повною концентрацією", – цитує Реброва пресслужба чемпіона Угорщини.

Нагадаємо, що гра відбудеться у вівторок, 8 грудня і розпочнеться о 22:00.

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч 2-го туру Ліги чемпіонів "Динамо" – "Ференцварош" завершився з рахунком 2:2. Кияни втратили перемогу, виграючи в два м'ячі до перерви. Після матчу результат прокоментував головний тренер української команди Мірча Луческу.

Раніше колишній наставник "Динамо" і національної збірної України Йожеф Сабо заявив що в грі ЛЧ між киянами і "Ференцварошем" буде підтримувати угорську команду.