Ребров відмовився очолити "Динамо"

Головний тренер угорського "Ференцвароша" Сергій Ребров відмовився очолити київське "Динамо".

Як повідомляє видання Динамо Київ від Шурика, український фахівець взяв час на роздуми, але в результаті не прийняв пропозицію повернутися в команду, з якою працював у 2014-2017 роках. Тепер "Динамо" перейде до розгляду інших кандидатур на пост головного тренера клубу. Наставник "Зорі" Віктор Скрипник зараз не є пріоритетним варіантом для киян, запрошення Юрія Калитвинцева керівництвом команди не розглядається, але є інтерес до Юрія Максимова, який працює у "Ворсклі".

Також наголошується, що "Динамо" почало переговори з іноземним тренером, ім'я якого добре відоме українським уболівальникам, але тримається в секреті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Віктор Скрипник прокоментував інформацію про переговори з київським клубом.

Крім того, стало відомо про нову стратегію керівництва команди щодо нового тренера.