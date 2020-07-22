Ребров відмовився очолити "Динамо"
Сергій Ребров відмовився очолити "Динамо". fradi.hu
Головний тренер угорського "Ференцвароша" Сергій Ребров відмовився очолити київське "Динамо".
Як повідомляє видання Динамо Київ від Шурика, український фахівець взяв час на роздуми, але в результаті не прийняв пропозицію повернутися в команду, з якою працював у 2014-2017 роках. Тепер "Динамо" перейде до розгляду інших кандидатур на пост головного тренера клубу. Наставник "Зорі" Віктор Скрипник зараз не є пріоритетним варіантом для киян, запрошення Юрія Калитвинцева керівництвом команди не розглядається, але є інтерес до Юрія Максимова, який працює у "Ворсклі".
Також наголошується, що "Динамо" почало переговори з іноземним тренером, ім'я якого добре відоме українським уболівальникам, але тримається в секреті.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Віктор Скрипник прокоментував інформацію про переговори з київським клубом.
Крім того, стало відомо про нову стратегію керівництва команди щодо нового тренера.