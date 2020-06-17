"Ференцварош", який очолює український тренер Сергій Ребров, вдруге поспіль став чемпіоном Угорщини.

У виїзному матчі 30-го туру першості країни команда українця здобула перемогу над "Гонведом" з рахунком 2:0, забивши два швидких голи на початку другого тайму. Це дозволило "Ференцварошу" збільшити відрив від "Фехервара", який йде на другому місці і може набрати ще максимум 12 пунктів, до 14 очок. У наступному сезоні команда українця зіграє в кваліфікації Ліги чемпіонів.

Відзначимо, що до приходу Реброва влітку 2018-го "Ференцварош" ставав чемпіоном Угорщини лише один раз за 14 років – в сезоні 2015/16, а до цього в 2003/04.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше чутки пов'язували українського тренера з поверненням в київське "Динамо" і переходом у "Фенербахче", однак інформацію про домовленість із турецьким грандом він спростував.