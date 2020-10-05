Ребров: в Угорщині легше працювати, ніж в Україні, адже Леоненко немає поруч

Головний тренер "Ференцвароша" Сергій Ребров розповів, як йому працюється в Угорщині, оцінивши ставлення до нього з боку ЗМІ та вболівальників.

В ефірі передачі "Великий футбол" український тренер зізнався, що не знає місцеву мову, тому не читає газет. Ребров також підколов легендарного футболіста Віктора Леоненка, який є одним з експертів програми та ніколи не соромиться критикувати команди, тренерів і гравців.

"На жаль, я не розуміють мову, і мені тут з цим набагато простіше працювати. Що б не відбувалося, мені щось розповідають, але я не читаю газети, не слухаю новини. Як на мене, тут набагато легше працювати, якщо порівняти з Україною. Немає Віктора Леоненка поруч, тому дійсно легше", – заявив українець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Ференцварош" потрапив в одну групу Ліги чемпіонів з "Динамо", "Ювентусом" і "Барселоною". Ребров розповів, що йому не сподобалося в результатах жеребкування.