Ребров став тренером року в Угорщині

Федерація футболу Угорщини визнала українського наставника "Ференцвароша" Сергія Реброва тренером року.

Під керівництвом легендарного динамівця команда з Будапешта захистила чемпіонський титул. Клуб виступав в груповому етапі Ліги Європи, але не зміг пробитися в плей-офф, упустивши перемогу в ключовому матчі на останній секунді.

Twitter Федерації футболу Угорщини

"У мене була хороша зв'язок з командою, у нас була взаємна довіра. Футболісти захистили титул діючих чемпіонів, вони хотіли грати ще краще", – прокоментував нагороду Ребров.

Раніше Ребров зізнався, що до нього стали гірше ставитися на третій рік роботи в клубі. На думку наставника "Ференцвароша", це було пов'язано з не найбільш вдалими результатами команди.