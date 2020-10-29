Ребров розповів, що допомогло "Ференцварошу" переламати хід гри з "Динамо"

Михайло Морозов Футбол 09:36, 29.10.2020

Головний тренер "Ференцвароша" Сергій Ребров заявив, що залишився дуже задоволений діями своїх підопічних у матчі другого туру Ліги чемпіонів проти "Динамо".

Він відзначив, що в першому таймі його футболісти не були достатньо агресивними, їм не вдавалася комбінаційна гра. За словами українського фахівця, "Ференцварошу" дуже допоміг гол, забитий на 59-й хвилині.

"Ми дуже задоволені цією грою. Перший тайм був не таким вдалим, але другий дав імпульс нашій грі. У першому таймі ми не були достатньо агресивними, гра не була досить комбінаційної. А в другому таймі ми забили гол, гра стала відкритою, і друга половина матчу довела, що зможемо виграти. Ми почали грати сміливіше. Окремо хочу відзначити, що футболісти почули мене після першого тайму. Цей матч був для нас ключовим", – цитує слова Реброва офіційний сайт "Динамо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, кияни втратили перемогу над "Ференцварошем", виграючи в два м'ячі до перерви. Після матчу результат прокоментував головний тренер української команди Мірча Луческу.

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