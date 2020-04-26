Ребров розкритикував Лобановського

Знаменитий динамівець і головний тренер угорського "Ференцвароша" Сергій Ребров розкритикував рішення легендарного Валерія Лобановського зробити 2000 року базовою командою збірної України київське "Динамо".

Валерій Лобановський і Сергій Ребров

"Кістяк команди як і раніше складали представники "Динамо", і в тій ситуації суміщення тренером двох посад було, напевно, виправданим. Але я все одно вважаю, що збірна - це колектив всієї країни, і там не повинно бути якогось базового принципу. Так, нам не потрібно було перебудовуватися щодо вимог до тренувань та ігор, ми були зіграні, добре розуміли один одного. Але в кінцевому підсумку збірна України знову не змогла добитися результату- цитує Реброва Команда1.

"Можна говорити про те, що нам не пощастило з жеребкуванням в плей-офф, але на цей раз була така група, в якій потрібно було займати перше місце, а ми його, вважаю, самі подарували полякам...", - додав Сергій Станіславович.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексфорвард збірної Росії Олександр Кержаков, який зараз тренує її юнацьку команду, захопився методами легендарного Валерія Лобановського і заявив, що пішов би працювати до нього асистентом.