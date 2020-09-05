Ребров – російському ЗМІ: особливо не дивлюся матчі вашої збірної, у мене є українська

Український тренер угорського "Ференцвароша" Сергій Ребров, коментуючи майбутній матч Ліги націй між збірними Угорщини та Росії, зізнався, що слабо стежить за командою РФ.

Представник російського видання спорт24 попросив назвати футболістів, якi виділяються в збірній Росії, на що Ребров лаконічно відповів: "Я особливо не дивлюся матчі російської збірної, у мене є українська збірна".

У той же час Сергій Станіславович зазначив, що саме поєдинок Угорщина – Росія він дивитися буде, так як сам працює зараз в чемпіонаті цієї країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 вересня збірна Росії провела матч 1-го туру проти Сербії. Поєдинок в Москві завершився з рахунком 3:1.

В цей же день збірна України обіграла суперників зi Швейцарії. Вирішальний гол в середині другого тайму забив Олександр Зінченко. На післяматчевій пресконференції Андрій Шевченко оцінив гру команди.